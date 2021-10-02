logo
Русский Українська

BTC/USD

47546.79

ETH/USD

3272.05

LTC/USD

166.18

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Канада В Канаде начался суд над модным магнатом Питером Найгард
commentss НОВОСТИ Все новости

В Канаде начался суд над модным магнатом Питером Найгард

В обвинительном заключении против Найгард - девять пунктов

сегодня, 06:05
Автор:

Ольга Чародий

В Канаде начался суд над модным магнатом Питером Найгард, которого обвиняют в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

В Канаде начался суд над модным магнатом Питером Найгард

Питер Найгард - фото из открытых источников


После суда министр юстиции Канады Дэвид Ламетти должен решить экстрадировать Найгард в США. Сейчас Найгард содержится в исправительном центре Хедингли в Манитобе. Он появился на слушаниях в пятницу с помощью видеосвязи и в маске. 

В обвинительном заключении против Найгард — девять пунктов. Американские прокуроры обвиняют его в использовании "средств, работников, ресурсов и влияния" компании для привлечения десятков жертв в Канаде, США и на Багамских островах.


В декабре 2020 года полиция Канады по запросу США задержала основателя модной корпорации Nygard, 79-летнего миллионера Питера Найгард, которого обвиняют в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, рэкете и других преступлениях.Исполняющий обязанности прокурора США Одри Штраус заявила, что 79-летний миллионер с 1995 года использовал свое влияние и бизнес для "привлечения и удержания" жертв в Соединенных Штатах, Канаде и на Багамах для сексуального удовлетворения себя и своих партнеров. Найгард планировал добиться освобождения под залог.


Напомним, известная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили, которая в свое время одержала немало побед в шахматах, подала иск против Netflix. Об этом пишет издание The Hollywod Reporter. В исковом заявлении говорится, что в сериале "Ход королевы" о Ноне Гаприндашвили вспомнил шахматный комментатор в речи о главной героине сериала Бет Хармони. В сериале комментатор сказал, что Нонна никогда не играла против мужчин, для доказательства истец приводит цитату из фильма:




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2021/10/01/peter-nygard-sex-trafficking-extradition/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ