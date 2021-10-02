В Канаде начался суд над модным магнатом Питером Найгард, которого обвиняют в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Питер Найгард - фото из открытых источников





После суда министр юстиции Канады Дэвид Ламетти должен решить экстрадировать Найгард в США. Сейчас Найгард содержится в исправительном центре Хедингли в Манитобе. Он появился на слушаниях в пятницу с помощью видеосвязи и в маске.

В обвинительном заключении против Найгард — девять пунктов. Американские прокуроры обвиняют его в использовании "средств, работников, ресурсов и влияния" компании для привлечения десятков жертв в Канаде, США и на Багамских островах.





В декабре 2020 года полиция Канады по запросу США задержала основателя модной корпорации Nygard, 79-летнего миллионера Питера Найгард, которого обвиняют в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, рэкете и других преступлениях.Исполняющий обязанности прокурора США Одри Штраус заявила, что 79-летний миллионер с 1995 года использовал свое влияние и бизнес для "привлечения и удержания" жертв в Соединенных Штатах, Канаде и на Багамах для сексуального удовлетворения себя и своих партнеров. Найгард планировал добиться освобождения под залог.





Напомним, известная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили, которая в свое время одержала немало побед в шахматах, подала иск против Netflix. Об этом пишет издание The Hollywod Reporter. В исковом заявлении говорится, что в сериале "Ход королевы" о Ноне Гаприндашвили вспомнил шахматный комментатор в речи о главной героине сериала Бет Хармони. В сериале комментатор сказал, что Нонна никогда не играла против мужчин, для доказательства истец приводит цитату из фильма:

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