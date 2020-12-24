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В Канаде объявили день памяти жертвам авиакатастроф: украинцы причастны

Авиакатастрофа в Иране стала поводом почтить память для граждан Канады

сегодня, 15:19
Автор:

Сергей Медведев

Власти Канады решили увековечить память всех погибших в результате авиакатастроф и заявили общенациональный день чествования. Его назначили на 8 января — в годовщину трагического события в пассажирских авиаперевозках. В этот день над Ираном сбили украинский самолет. Тогда погибли 176 человек — пассажиры и члены экипажа.

В Канаде объявили день памяти жертвам авиакатастроф: украинцы причастны

Спасатели расследуют авиакатастрофу в Иране

 О новой законодательной дате памяти объявил  премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Эта национальная трагедия является одной из самых страшных потерь канадских жизней в истории гражданской авиации, и как страна, почти через год, мы продолжаем помнить тех, кто погиб, и солидарны с людьми, которых они любили", — заявил он.

Канадский лидер подчеркнул, что его страна будет продолжать добиваться достоверного объяснения со стороны Ирана относительно причин авиакатастрофы.

Как сообщал портал "Комментарии", Организация гражданской авиации Ирана представила окончательный технический отчет о катастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752, который был сбит после вылета из Тегерана 8 января.

Кроме этого, напомним, что ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что правительство Ирана планировало заложить в бюджете на 2021 год €200 млн для компенсации родным погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины". По его словам, Иран должен был в следующем году  при утверждении бюджета заложить  компенсацию семьям и родным погибших  в размере 200 евро млн.  "Предполагалось, что 200 евро млн выделят именно из фонда национального развития", — говорится в сообщении. Компенсация повлекла дискуссии в иранском обществе, считает Енин и  добавил, что украинская сторона еще  не начинала переговоры о сумме компенсации. Как считает  заместитель министра иностранных дел Украины, сумма денежной компенсации  зависит от  обстоятельств произошедшей авиакатастрофы. Иран сбил самолет украинской авиакомпании 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли 176 человек.


 


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Источник: https://twitter.com/CanadianPM/status/1341829021747822593
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