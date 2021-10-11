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В Канаде осколок метеорита пробил крышу дома и рухнул на подушку рядом с женщиной (ФОТО)

Осколок метеорита рухнул рядом с головой местной жительницы

сегодня, 19:35
Автор:

Денис Подставной

В Канаде осколок метеорита пробил крышу дома и рухнул на подушку рядом с женщиной (ФОТО)

Метеорит упал на подушку. Фото: vicnews.com

В Канаде метеорит пробил крышу дома. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

Как стало известно, инцидент произошел 4 октября в канадском городе Голден, что на юго-востоке страны. Сообщается, что осколок метеорита рухнул рядом с головой местной жительницы. 

Космический камень пробил крышу дома и приземлился прямо на подушку. Женщина проснулась от сильного шума и увидела, что рядом с ней лежит камень. 

Отмечается, что канадка не получила никаких ранений. Обломок небесного тела женщина планирует сохранить на память своим внукам. 

В Сети появились фотографии с места событий. 

В Канаде осколок метеорита пробил крышу дома и рухнул на подушку рядом с женщиной (ФОТО) - фото 2

Фото: vicnews.com

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что ученые обнаружили метеорит, старше чем наша планета. Небольшой камень был найден в поле в Глостершире. Он оказался обломком древнего небесного тела. Ученые оценивают его возраст в 4,6 миллиарда лет, что примерно равно возрасту Солнечной системы. Метеорит мог прилететь к нам с орбиты Марса. Микроскопист Шон Фаулер говорит, что состав этого небесного тела отличается от всего, что можно найти на нашей планете.

Также "Комментарии" сообщали о том, что астронавт на МКС запечатлел редкое атмосферное явлениеНа снимке можно увидеть явление под названием "кратковременное свечение". Оно появляется во время грозы, но намного выше в атмосфере. Отмечается, что свечение сложно запечатлеть с земли из-за того, что оно находится высоко в атмосфере и его закрывают грозовые облака. Как отметил космонавт, подобное явление видели всего несколько пилотов. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4405282-v-kanade-meteoryt-upal-na-podushku-spiaschei-zhenschyny
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