В Канаде осколок метеорита пробил крышу дома и рухнул на подушку рядом с женщиной (ФОТО)

Метеорит упал на подушку. Фото: vicnews.com

В Канаде метеорит пробил крышу дома. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Как стало известно, инцидент произошел 4 октября в канадском городе Голден, что на юго-востоке страны. Сообщается, что осколок метеорита рухнул рядом с головой местной жительницы.

Космический камень пробил крышу дома и приземлился прямо на подушку. Женщина проснулась от сильного шума и увидела, что рядом с ней лежит камень.

Отмечается, что канадка не получила никаких ранений. Обломок небесного тела женщина планирует сохранить на память своим внукам.

В Сети появились фотографии с места событий.

Фото: vicnews.com

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что ученые обнаружили метеорит, старше чем наша планета. Небольшой камень был найден в поле в Глостершире. Он оказался обломком древнего небесного тела. Ученые оценивают его возраст в 4,6 миллиарда лет, что примерно равно возрасту Солнечной системы. Метеорит мог прилететь к нам с орбиты Марса. Микроскопист Шон Фаулер говорит, что состав этого небесного тела отличается от всего, что можно найти на нашей планете.

астронавт на МКС запечатлел редкое атмосферное явление

На снимке можно увидеть явление под названием "кратковременное свечение". Оно

появляется во время грозы, но намного выше в атмосфере. Отмечается, что свечение

сложно запечатлеть с земли из-за того, что оно находится высоко в атмосфере и его закрывают грозовые облака.

Как отметил космонавт,

подобное явление видели всего несколько пилотов.

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