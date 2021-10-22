В Канаде полицейские, которые не вакцинировались против COVID-19, пойдут в отпуск

Полицейские Торонто (Канада), которые отказываются делать прививки против коронавируса COVID-19, направят в отпуск за свой счет, если они не изменят мнение. Об этом сообщает британское издание The Guardian. Сейчас в городе 90% полицейских получили хотя бы по одной дозе прививки против коронавируса. Из них 94% — полностью вакцинированы. Аналогичные правила будут действовать для работников Канадской радиовещательной корпорации, Больницы для больных детей в Торонто и различных государственных служб.

Коронавирус (фото из открытых источников)





Те, кто не предоставит доказательств вакцинации до конца ноября — пойдут в отпуск без сохранения заработной платы. Мэр города Нью-Йорк Де Блазио обязал всех городских (муниципальных) служащих вакцинироваться против коронавируса. Все муниципальные работники должны предъявить сертификаты вакцинации против COVID-19 или уйти в неоплачиваемый отпуск. Первыми на приказ мэра негативно отреагировали полицейские и пообещали обжаловать такое решение в суде.





Напомним, за сутки 20 октября в Украине выявлено 22 415 кейсов заражений коронавирусом. 546 украинцев не справились с болезнью. Госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 4 892 человека, выздоровели 8 036 человек. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщается на официальной страничке Министерства здравоохранения в Facebook. Предыдущий антирекорд по суточному заболеванию был зафиксирован 3 апреля этого года. Лидерами антирейтинга есть Житомирская, Одесская, Львовская, Запорожская и Харьковская области. Также читайте на портале "Комментарии" — с сегодняшнего дня в поезда пускают только COVID-безопасных пассажиров. Проверяют COVID-сертификаты при входе в вагоны вместе с другими документами – билетами и документами, удостоверяющими личность. Тем, кто до сих пор не вакцинировался, придется сделать тест на коронавирус не позднее, чем за 72 часа до времени отправления поезда. Так на железнодорожном вокзале в Киеве действуют пункты экспресс-тестирований на COVID-19. Стоимость теста составляет 350 гривен.

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