Пора для Запада изменить свое отношение к Украине. Страны-союзники должны отказаться от мысли, что их роль заключается в спасении Украины, ведь на самом деле именно Украина способна спасти их. Такое мнение высказала специальная представительница Канады по восстановлению Украины Христя Фриланд в своей статье для Financial Times.

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года мы предоставили Украине образ благородной жертвы — праведной, безупречной и неизменно обреченной на поражение. Мы считали это правильным, предполагая, что без нашей значительной поддержки она проигрывает. Такой взгляд удовлетворял западных союзников, ведь историю, вдохновляющую демократию, истощенную пандемией", — отметила Фриланд.

Она также подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский оказался прав, определяя эту войну как противостояние света и тьмы.

"Однако, хоть Украина и является праведной жертвой этой жестокой войны, такое упрощенное видение затеняет другой важный аспект. Украина — это гораздо больше, чем просто жертва. Она борется с чрезвычайной решительностью, изобретательностью и эффективностью. Как отметил президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН на прошлой неделе, у Украины Фриланд.

Политик подчеркнула, что эти слова имеют огромное значение, ведь Украина ценный союзник. Последние случаи вторжений российских дронов в Центральную и Западную Европу лишь подтверждают, что НАТО нуждается в Украине как мощном щите против агрессии России.

