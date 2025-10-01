logo_ukra

Головна Новини Світ Канада У Канаді поставили жорсткий ультиматум Заходу щодо України: потрібно це визнати
НОВИНИ

У Канаді поставили жорсткий ультиматум Заходу щодо України: потрібно це визнати

За словами спеціальної представниці Канади з питань відновлення України, наша країна є значно більшим явищем, ніж просто постраждалим.

1 жовтня 2025, 10:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Настав час для Заходу змінити своє ставлення до України. Країни-союзники мають відмовитися від думки, що їхня роль полягає в порятунку України, адже насправді саме Україна здатна врятувати їх. Таку думку висловила спеціальна представниця Канади з питань відбудови України Христя Фріланд у своїй статті для Financial Times.

У Канаді поставили жорсткий ультиматум Заходу щодо України: потрібно це визнати

Фото: з відкритих джерел

"З початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року ми надали Україні образ благородної жертви — праведної, бездоганної і незмінно приреченої на поразку. Ми вважали це правильним, припускаючи, що без нашої значної підтримки вона програє. Такий погляд задовольняв західних союзників, адже ставив їх у центр подій і, особливо на початку війни, пропонував моральну історію, що надихала демократії, виснажені пандемією", — зазначила Фріланд. 

Вона також підкреслила, що президент України Володимир Зеленський мав рацію, визначаючи цю війну як протистояння світла і темряви.

"Однак, хоч Україна і є праведною жертвою цієї жорстокої війни, таке спрощене бачення затінює інший важливий аспект. Україна — це набагато більше, ніж просто жертва. Вона бореться з надзвичайною рішучістю, винахідливістю та ефективністю. Як зазначив президент США Дональд Трамп на Генасамблеї ООН минулого тижня, Україна — це переможець і має всі шанси на перемогу", — підкреслила Фріланд. 

Політик наголосила, що ці слова мають величезне значення, адже Україна — цінний союзник. Останні випадки вторгнень російських дронів у Центральну та Західну Європу лише підтверджують, що НАТО потребує України як потужного щита проти агресії Росії.

