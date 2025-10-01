У Канаді поставили жорсткий ультиматум Заходу щодо України: потрібно це визнати

Настав час для Заходу змінити своє ставлення до України. Країни-союзники мають відмовитися від думки, що їхня роль полягає в порятунку України, адже насправді саме Україна здатна врятувати їх. Таку думку висловила спеціальна представниця Канади з питань відбудови України Христя Фріланд у своїй статті для Financial Times.

Фото: з відкритих джерел

"З початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року ми надали Україні образ благородної жертви — праведної, бездоганної і незмінно приреченої на поразку. Ми вважали це правильним, припускаючи, що без нашої значної підтримки вона програє. Такий погляд задовольняв західних союзників, адже ставив їх у центр подій і, особливо на початку війни, пропонував моральну історію, що надихала демократії, виснажені пандемією", — зазначила Фріланд.

Вона також підкреслила, що президент України Володимир Зеленський мав рацію, визначаючи цю війну як протистояння світла і темряви.

"Однак, хоч Україна і є праведною жертвою цієї жорстокої війни, таке спрощене бачення затінює інший важливий аспект. Україна — це набагато більше, ніж просто жертва. Вона бореться з надзвичайною рішучістю, винахідливістю та ефективністю. Як зазначив президент США Дональд Трамп на Генасамблеї ООН минулого тижня, Україна — це переможець і має всі шанси на перемогу", — підкреслила Фріланд.

Політик наголосила, що ці слова мають величезне значення, адже Україна — цінний союзник. Останні випадки вторгнень російських дронів у Центральну та Західну Європу лише підтверджують, що НАТО потребує України як потужного щита проти агресії Росії.

Як вже писали "Коментарі", скорочення російського бюджету відбувається не лише через удари по нафтопереробних заводах (НПЗ), а й завдяки атакам на порти та термінали Росії. Про це в ефірі Еспресо розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.