logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Канада В Канаде предлагают переименовать одну из улиц в честь Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

В Канаде предлагают переименовать одну из улиц в честь Зеленского

Канадский депутат предлагает назвать именем Зеленского улицу, где расположено посольство России

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Украина, на которую 24 февраля 2022 года напала Российская Федерация, поддерживает весь мир и восхищается поступками нашего президента Владимира Зеленского. Депутат канадского парламента Чарли Ангус предложил назвать улицу, где находится посольство РФ, в честь главы украинского государства.  Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

В Канаде предлагают переименовать одну из улиц в честь Зеленского

В Канаде могут назвать улице в честь Зеленского (фото из открытых источников)

Чиновник отметил, что президент Владимир Зеленский по-новому определил отношения мира с Российской Федерацией.

"Посольство России в Канаде находится по адресу Шарлотт-стрит, 285 в Оттаве. Почему бы нам не переименовать его в бульвар Зеленского?", – заявил Ангус.

В Канаде предлагают переименовать одну из улиц в честь Зеленского - фото 2

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство нашего государства в Европейском Союзе. И ЕС официально подтвердил, что уже запущена процедура по ее рассмотрению. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, реагируя на российское вторжение в Украину, заявила, что нападение Москвы произошло на Европу, поскольку Украина – "одна — из нас" и страна имеет все права стать членом ЕС.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что представители дипломатического корпуса во время видеовыступления российского министра иностранных дел на заседании ООН все вместе покинули зал.

Читайте также, по словам Байдена, отдав команду российской армии вторгнуться в Украину президент РФ Путин просчитался тем, что он думал, что украинский народ сразу же будет отступать и не будет сражаться. Второй просчет, не менее важный, состоит в том, что Путин думал, что западный мир не сможет объединиться против общей угрозы и он прогнется перед Россией, перед требованиями Кремля.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Геннадий

сегодня, 11:14

не Зенленский а Слава Украине!

Irina

сегодня, 11:09

Дякую, але не потрібно! Краще Героїв Захисників України.

Leonid

сегодня, 11:09

Хлопці не дуркуйте, зупиниться і поміркуйте!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!