В Канаде предлагают переименовать одну из улиц в честь Зеленского

Украина, на которую 24 февраля 2022 года напала Российская Федерация, поддерживает весь мир и восхищается поступками нашего президента Владимира Зеленского. Депутат канадского парламента Чарли Ангус предложил назвать улицу, где находится посольство РФ, в честь главы украинского государства. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

В Канаде могут назвать улице в честь Зеленского (фото из открытых источников)

Чиновник отметил, что президент Владимир Зеленский по-новому определил отношения мира с Российской Федерацией.

"Посольство России в Канаде находится по адресу Шарлотт-стрит, 285 в Оттаве. Почему бы нам не переименовать его в бульвар Зеленского?", – заявил Ангус.





Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство нашего государства в Европейском Союзе. И ЕС официально подтвердил, что уже запущена процедура по ее рассмотрению. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, реагируя на российское вторжение в Украину, заявила, что нападение Москвы произошло на Европу, поскольку Украина – "одна — из нас" и страна имеет все права стать членом ЕС.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что представители дипломатического корпуса во время видеовыступления российского министра иностранных дел на заседании ООН все вместе покинули зал.

Читайте также, по словам Байдена, отдав команду российской армии вторгнуться в Украину президент РФ Путин просчитался тем, что он думал, что украинский народ сразу же будет отступать и не будет сражаться. Второй просчет, не менее важный, состоит в том, что Путин думал, что западный мир не сможет объединиться против общей угрозы и он прогнется перед Россией, перед требованиями Кремля.

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