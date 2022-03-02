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Байден рассказал, в чем главный просчет Путина в войне против Украины

Байден похвалил украинский народ за храбрость и решительность

сегодня, 08:46
Автор:

Кравцев Сергей
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Отдав команду российской армии вторгнуться в Украину президент РФ Путин просчитался тем, что он думал, что украинский народ сразу же будет отступать и не будет сражаться. Второй просчёт, не менее важный, состоит в том, что Путин думал, что западный мир не сможет объединиться против общей угрозы и он прогнётся перед Россией, перед требованиями Кремля. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает "Голос Америки".

Байден рассказал, в чем главный просчет Путина в войне против Украины

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома отметил, в итоге Путин встретил то, чего не ожидал – он столкнулся с храбростью и решительностью украинского народа, которой сегодня восхищается весь мир, потому что обычные люди, которые еще вчера занимались другой деятельностью, жили повседневной жизнью сегодня взяли в руки оружие и готовы защищать свою Родину от российской агрессии.

Джо Байден подчеркнул, что шесть дней назад Владимир Путин хотел разрушить главные устои цивилизованного мира. Его план провалился. 

Президент США в очередной раз подтвердил, что Вашингтон полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность России, и готов всеми возможными способами помогать Украине в войне против российского агрессора. В частности, США вместе со всем цивилизованным миром закрывают небо для российских самолетов. В итоге России приходится расплачиваться за преступные действия своего президента. Российский президент сегодня находится в невиданной ранее изоляции. Во мнении о том, что санкции против России будут усиливаться едины сегодня и США, и ЕС, и ООН, и НАТО.  

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XXXbv5k3HA4
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