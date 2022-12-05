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В Канаде признали, что в иранских дронах-камикадзе были их компоненты

Компания Tallysman подтвердила, что в иранских беспилотных летательных аппаратах использовались компоненты ее производства

5 декабря 2022, 21:05
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Автор:

Лиля Воробьева

Компания Tallysman из Канады подтвердила, что в беспилотниках Ирана, используемых Россией для обстрелов Украины, были компоненты их производства. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на The Globe and Mail .

В Канаде признали, что в иранских дронах-камикадзе были их компоненты

Иранские дроны shahed 136 (фото из открытых источников)

С самого начала о канадских компонентах в иранских дронах-камикадзе написали украинские журналисты. Они сообщали, что в сбитых обломках беспилотников Shahed-136 удалось обнаружить элементы антенн канадского производства.

Президент компании Tallysman Жиль Пантер заявил, что его компании болезненно осознавать, что некоторые компоненты неправомерно используются в сложных военных системах наведения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина официально признала ликвидацию иранских инструкторов в Крыму. Несколько недель назад израильская пресса сообщила, что ВСУ уничтожили 10 иранских инструкторов. Теперь секретарь СНБО Данилов подтвердил эту информацию. 21 октября издание The Jerusalem Post опубликовало материал, в котором утверждалось о ликвидации 10 иранских инструкторов, обучавших российских военных руководить дронами-камикадзе Shahed-136. Тогда израильское издание не назвало украинского чиновника, предоставившего эту информацию. 24 ноября Глава службы безопасности Украины Алексей Данилов подтвердил информацию об уничтожении иранских инструкторов, об этом не сказал точное количество. Секретарь СНБО подверг резкой критике иранцев и подчеркнул, что новые помощники для РФ могут также погибнуть в Украине. Иранские дроны Shahed-136 создавали значительную опасность, когда Россия неожиданно стала их использовать против Украины в начале октября. Сейчас большинство иранских беспилотников украинская армия научилась удачно сбивать, а их запасы в РФ иссякают.

 



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Источник: https://www.theglobeandmail.com/politics/article-canada-parts-iran-russia-attack-drone/
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