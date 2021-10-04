В Канаде разбился самолет: есть ли пострадавшие

В субботу, 2 октября, в окресностях Монреаля, что находится в Канаде, произошла авиакатастрофа с пострадавшими. Об этом сообщает СВС.



Причины падения самолета устанавливают, фото СВС

На борту небольшого самолета, потерпевшего авиакатастрофу, был пилот и один пассажир. В результате аварии один человек, пассажир самолета, погиб, а другого, пилота, госпитализировали в местную больницу. О его состоянии не сообщается.



Происшествие случилось около 18 часов вечера, у острова Сент-Элен, в зоне леса и неподалеку от моста де ла Конкорд. Самолет упал и начал гореть, над лесом поднималась черная туча дыма.

Перед падением пилот сообщил, что в самолете, которым он руководит, неисправен двигатель. Именно пилот выжил в катастрофе и находится на лечении.

Самолет буксировал баннер с предложением руки и сердца. По словам специалистов, именно баннеры добавляют вес самолета и затрудняют полет, особенно, если самолет имеет неисправный двигатель. Вероятно, от падения повредилась топливная система, что и привело к пожару. Баннер следователи не нашли на месте трагедии, предполагают, что он упал в реку Святого Лаврентия.

Следователи Монреаля еще не установили причину аварии и выясняют обстоятельства происшествия. Остатки самолета будут отправлены на экспертизу в Оттаву для установления причины поломки.

По факту авиакатастрофы проводится расследование. Личность погибшего устанавливают следователи Монреальской полиции.



Как сообщал портал "Комментарии", в итальянском Милане самолет упал на здание. В результате погибла семья румынского бизнесмена, состояние которого исчисляется в миллиардах. Известно, что самолет направлялся на остров Сардиния.

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