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В Канаде среди вакцинировавшихся от COVID-19 разыграют приз: подарок шокировал участников

Канадский кофешоп проводит необычную акцию среди горожан

сегодня, 15:54
Автор:

Мокрик Анастасия

Кофешоп в канадском городке Виннипег запустил довольно необычный розыгрыш, который будет проводиться среди уже прошедших вакцинацию от коронавируса людей. Главным призом станет не чашка кофе со вкусным десертом, а ... каннабис, а точнее его годовой запас. Об этом пишет издание Globenewswire.

В Канаде среди вакцинировавшихся от COVID-19 разыграют приз: подарок шокировал участников

Канадский кофешоп разыгрывает необычные призы среди вакцинировавшихся - фото: из открытых источников

Уже начиная этой недели люди, которые прошли двойной этап вакцинации, могут принимать участие в конкурсе. Представители заведения отмечают, что таким образом они хотят побудить интерес в людях вакцинироваться от коронавируса как следует, то есть делать две прививки. К слову, из странных призов будет только каннабис, а вот из вполне обычных — предлагают деньги. Стоит отметить, что победитель сможет получить 1200 долларов, просто за то, что у него есть прививки. 

Гендиректор кофешопа Джон Арбетнот надеется, что многие горожане обратят внимание на заманчивое предложение и ради денег или же второго приза таки пройдут вакцинацию.

"Мы хотим уже скорее вернуться к нашим любимым занятиям. Но, чтобы это сделать, нужно, чтобы как можно больше людей в городе сделали прививки от коронавируса. Мы надеемся, что эта программа поспособствует достижению этой цели", — говорит Джон Арбетнот.

Также отмечается, что такие розыгрыши теперь будут проводиться ежемесячно. Участники смогут претендовать на приз даже без покупок в кофешопе. Им необходимо просто предоставить справку о том, что они прошли два этапа вакцинации. 



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Источник: https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/21/2250172/0/en/Delta-9-Joints-for-Jabs-Vaccine-Reward-Program.html
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