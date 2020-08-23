В Канаде сварили пиво на основе сточных вод

Канадские пивовары представили новинку, которая удивляет покупателей не своим вкусом, а необычной рецептурой. Канадцы представили пенный напиток, сваренный на основе сточных вод, которые прошли максимальную очистку. Об этом сообщает издание CBC.

Координатор программы Advancing Canadian Wastewater Assets (ACWA) в Канаде Кристин О'Грейди, который занимается проектом улучшения системы очистки сточных вод, объединился с главным пивоваром Village Brewery Джереми Маклафлином для создания нового пива. Процесс его варения остался прежним, изменения коснулись лишь рецептуры напитка, ведь он был сварен на основе сточных вод. Всего было сварено 1600 банок пива.

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Создали напитка объяснили, что такая технология поможет сэкономить запасы питьевой воды, которая сокращается. Пивовары представили светлый эль с фруктовыми нотками, который сложно отличить от обычного.

Известно, что сточные воды прошли максимальную степень очистки, в частности ультрафильтрацию. После этого, пробы воды были отправлены в Alberta Health Services (Службу здравоохранения), которая одобрила образцы.

Создали пива выпустили лишь одну партию и пока остановились на производстве необычного эля. Они считают, что люди пока не совсем готовы к такой новинке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему спортсменам необходимо употреблять пиво.

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