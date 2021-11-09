В Канаде впервые диагностировали астму, вызванную изменениями климата

В канадской провинции Британская Колумбия 70-летней пациентке диагностировали "астму, вызванную изменениями климата". Это первый такой диагноз в мире. Об этом сообщают издания Times Colonist и Science Times. Отмечается, что такой диагноз поставил врач Кайл Мэрритт, работающий в отделении неотложной помощи больнице провинции. В июне к нему обратилась 70-летняя пациентка с жалобами на осложненное дыханием. В настоящее время в провинции фиксировали рекордную жару (49 градусов по Цельсию), в результате которой погибли по меньшей мере 595 человек.

Канада (фото из открытых источников)

По словам Мерритта, от жары больше всего пострадали люди, уже имеющие проблемы со здоровьем и не имеющие много денег. Женщина, у которой диагностировали астму из-за изменения климата, имела сахарный диабет и сердечную недостаточность. Она жила в трейлере без кондиционера. Из-за жары ее проблемы со здоровьем обострились.

Напомним, Украина стала одной из 40 стран, которые приняли участие в Климатической конференции в Глазго. Помимо участия, Украина взяла на себя серьезные обязательства, пообещав в самые ближайшие десятилетия отказаться от сжигания угля. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Голос Америки" в Твиттер. Издание отмечает, Украина взяла на себя очень серьезное обязательство, учитывая тот факт, что государство есть одним из лидеров по сжиганию угля в мире. Представители официальной делегации заявляли, что Украина сможет выполнить взятое на себя обязательство в 2035 году. Именно тогда Украина планирует отказаться от сжигания угля для производства электроэнергии. Здесь важно акцентировать внимание на том, что речь идёт не о полном отказе от сжигания угля, а, к примеру, об отказе для использования этого энергоносителя для отопления.

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