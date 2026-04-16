В Канаде заговорили об отмене виз для украинцев: что это значит на самом деле и когда ждать перемен

Идея безвизового режима между Украиной и Канадой снова в повестке дня. Для тысяч украинцев это вопрос не только путешествий, но и возможности быстрее видеться с родными, ведь в Канаде проживает одна из самых больших украинских диаспор в мире.

Безвиз с Канадой уже близко: украинцам дали надежду, но есть нюанс

Как сообщают " Комментарии ", Либеральная партия Канады поддержала соответствующую инициативу во время своего съезда в Монреале.

Речь идет о резолюции, предусматривающей возможность введения безвизовых поездок для граждан Украины сроком до 90 дней в течение полугода. В документе предлагается отменить обязательную гостевую визу и максимально приблизить правила въезда к уже действующим в странах Шенгенской зоны.

Что именно предлагают изменить

Вместо классической визы украинцам могут предложить электронное разрешение на въезд. Подобная система уже работает для граждан Европейского Союза, путешествующих в Канаду, и позволяет значительно упростить процедуру пересечения границы.

Инициаторы убеждены, что такое решение будет иметь сразу несколько эффектов. В первую очередь это облегчит воссоединение семей, ведь многие украинцы после начала полномасштабной войны оказались в разных странах. Кроме того, ожидается оживление экономических связей – от торговли до образовательных и культурных обменов.

Почему безвиз еще не заработал

Несмотря на громкие заявления, речь идет только о политической позиции, а не о реальном решении. Резолюция, принятая партией, не имеет юридической силы и не изменяет действующие правила въезда.

Чтобы безвиз стало реальностью, правительство Канады должно отдельно утвердить соответствующие изменения, пересмотреть иммиграционные процедуры и внести правки в законодательство. Это сложный процесс, требующий времени и политической воли.

По состоянию на данный момент, по данным Immigration, Refugees and Citizenship Canada , украинцы и дальше должны оформлять гостевую визу для поездок в Канаду, если не подпадают под специальные программы или исключения.

Что это значит для украинцев

Фактически Канада сделала только первый шаг – дала политический сигнал о готовности к переменам. Однако до реального безвиза еще далеко.

В то же время само появление такой инициативы свидетельствует о росте поддержки Украины и украинцев на международном уровне. И если процесс получит развитие, то в будущем правила въезда могут существенно упроститься.

Пока же украинцам следует ориентироваться на действующие требования и не рассчитывать на скорую отмену виз.

