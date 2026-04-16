У Канаді заговорили про скасування віз для українців: що це означає насправді і коли чекати змін

Ідея безвізового режиму між Україною та Канадою знову на порядку денному. Для тисяч українців це питання не лише подорожей, а й можливості швидше бачитися з рідними, адже у Канаді проживає одна з найбільших українських діаспор у світі.

Безвіз із Канадою вже близько: українцям дали надію, але є нюанс

Як повідомляють "Коментарі", Ліберальна партія Канади підтримала відповідну ініціативу під час свого з’їзду в Монреалі.

Йдеться про резолюцію, що передбачає можливість запровадження безвізових поїздок для громадян України терміном до 90 днів протягом пів року. У документі пропонується скасувати обов’язкову гостьову візу та максимально наблизити правила в’їзду до тих, які вже діють у країнах Шенгенської зони.

Що саме пропонують змінити

Замість класичної візи українцям можуть запропонувати електронний дозвіл на в’їзд. Подібна система вже працює для громадян Європейського Союзу, які подорожують до Канади, і дозволяє значно спростити процедуру перетину кордону.

Ініціатори переконані, що таке рішення матиме одразу кілька ефектів. Насамперед це полегшить возз’єднання родин, адже багато українців після початку повномасштабної війни опинилися в різних країнах. Крім того, очікується пожвавлення економічних зв’язків – від торгівлі до освітніх і культурних обмінів.

Чому безвіз ще не запрацював

Попри гучні заяви, наразі йдеться лише про політичну позицію, а не про реальне рішення. Резолюція, ухвалена партією, не має юридичної сили та не змінює чинних правил в’їзду.

Щоб безвіз став реальністю, уряд Канади має окремо затвердити відповідні зміни, переглянути імміграційні процедури та внести правки до законодавства. Це складний процес, який потребує часу і політичної волі.

Станом на зараз, за даними Immigration, Refugees and Citizenship Canada, українці й надалі повинні оформлювати гостьову візу для поїздок до Канади, якщо не підпадають під спеціальні програми чи винятки.

Що це означає для українців

Фактично Канада зробила лише перший крок – дала політичний сигнал про готовність до змін. Однак до реального безвізу ще далеко.

Водночас сама поява такої ініціативи свідчить про зростання підтримки України та українців на міжнародному рівні. І якщо процес отримає розвиток, у майбутньому правила в’їзду можуть суттєво спроститися.

Поки ж українцям варто орієнтуватися на чинні вимоги та не розраховувати на швидке скасування віз.

