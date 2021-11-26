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В Канаде заметили редкое природное явление: ледяные шары заполнили озеро (ВИДЕО)

Вместо ровного слоя льда поверхность озера Манитоба оказалась покрыта ледяными шарами

сегодня, 14:35
Автор:

Денис Подставной
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В Канаде заметили редкое природное явление. Об этом сообщает издание УНИАН. 

В Канаде заметили редкое природное явление: ледяные шары заполнили озеро (ВИДЕО)

Лед. Фото: Pixabay

На озере Манитоба, которое находится в одноименной канадской провинции зафиксировали редкий природный феномен. Вместо ровного слоя льда поверхность воды оказалась покрыта ледяными шарами. 

Специалисты говорят, что для того, чтобы образовался такой феномен, нужно несколько условий:

• Близкая к замерзанию открытая вода;

• Быстрое охлаждение воздуха;

• Определённая скорость ветра.

Ученый объяснил, что явление происходит из-за того, что переохлажденная вода перемещается и перекатывается ветром, когда начинает затвердевать.

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как ледяные шары заполонили поверхность озера Манитоба. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что космический аппарат сделал завораживающее фото планеты Сатурн. Снимок был получен с орбиты нашего естественного спутника. Для этого межпланетная станция использовала свои узкоугольные камеры, а специалисты определили оптимальное время экспозиции. На изображении можно увидеть ледяные кольца массивной планеты. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Испании "деревня-призрак" поднялась со дна реки. Ранее в ней проживало более ста человек. Несколько десятков лет назад в рамках соглашения между правительством Испании и Португалии населённый пункт оказался затоплен, а его жители переселены в другие места. Под водой оказались дома, автомобили и фермы. Затопленная деревня оказалась вновь на поверхности из-за снижения уровня воды в реке.


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/v-kanade-zametili-redchayshiy-prirodnyy-fenomen-ledyanaya-anomaliya-skovala-ozero-foto-video-sinoptik-11622436.html
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