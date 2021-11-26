В Канаде заметили редкое природное явление: ледяные шары заполнили озеро (ВИДЕО)



















В Канаде заметили редкое природное явление. Об этом сообщает издание УНИАН.

Лед. Фото: Pixabay

На озере Манитоба, которое находится в одноименной канадской провинции зафиксировали редкий природный феномен. Вместо ровного слоя льда поверхность воды оказалась покрыта ледяными шарами.

Специалисты говорят, что для того, чтобы образовался такой феномен, нужно несколько условий:

• Близкая к замерзанию открытая вода;

• Быстрое охлаждение воздуха;

• Определённая скорость ветра.

Ученый объяснил, что явление происходит из-за того, что переохлажденная вода перемещается и перекатывается ветром, когда начинает затвердевать.

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как ледяные шары заполонили поверхность озера Манитоба.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что космический аппарат сделал завораживающее фото планеты Сатурн. Снимок был получен с орбиты нашего естественного спутника. Для этого межпланетная станция использовала свои узкоугольные камеры, а специалисты определили оптимальное время экспозиции. На изображении можно увидеть ледяные кольца массивной планеты.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Испании "деревня-призрак" поднялась со дна реки. Ранее в ней проживало более ста человек. Несколько десятков лет назад в рамках соглашения между правительством Испании и Португалии населённый пункт оказался затоплен, а его жители переселены в другие места. Под водой оказались дома, автомобили и фермы. Затопленная деревня оказалась вновь на поверхности из-за снижения уровня воды в реке.

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