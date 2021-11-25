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Главная Новости Мир Европа В Испании "деревня-призрак" поднялась со дна реки (ВИДЕО)
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В Испании "деревня-призрак" поднялась со дна реки (ВИДЕО)

В деревне Асередо проживало около 120 человек

сегодня, 15:15
Автор:

Денис Подставной
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В Испании обнаружили деревню-призрак. Об этом пишет издание Daily Mail.

В Испании "деревня-призрак" поднялась со дна реки (ВИДЕО)

В Испании со дна реки поднялась деревня-призрак. Фото: Pixabay

Из-за снижения уровня воды в реке Лима в Испании затопленный населённый пункт вновь оказался на поверхности. Сообщается, что испанская деревня Асередо оказалась под водой 30 лет назад. 

В 1968 году между главами государств Испании и Португалии было заключено соглашение об общем использовании воды из реки Лима для строительства плотины Линдозо. В рамках соглашения планировалось затопить четыре населённых пункта, а местных жителей переселить в другие места.

В 1992 году, когда португальская гидроэлектростанция закрыла свои шлюзы Асередо, была затоплена. 

Сегодня, остатки того, что когда-то было домами, фермами, пастбищами, автомобилями и дорогами оказались на поверхности. 

Для справки: в деревне Асередо проживало около 120 человек. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Японии "корабли-призраки" поднимаются со дна. Судна поднялись на берег японского острова Иводзима из-за сейсмической активности, которая была вызвана вулканом под названием Сурибати. Десятки транспортных средств были потоплены  американскими военными в ходе Второй мировой войны. На данный момент они лежат на пепле вулкана. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в одном из австралийских городов мужчина обнаружил находку внеземного происхождения. Местный житель занимался поиском драгоценных металлов в парке. Во время поисков он наткнулся на огромный необычный булыжник. Мужчина пытался самостоятельно раскрыть его, но его попытки не увенчались успехом. Тогда, он отнес находку геологам. 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10233637/Spanish-ghost-town-rises-depths-30-years-families-forced-homes.html
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