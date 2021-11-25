В Испании "деревня-призрак" поднялась со дна реки (ВИДЕО)



















В Испании обнаружили деревню-призрак. Об этом пишет издание Daily Mail.

В Испании со дна реки поднялась деревня-призрак. Фото: Pixabay

Из-за снижения уровня воды в реке Лима в Испании затопленный населённый пункт вновь оказался на поверхности. Сообщается, что испанская деревня Асередо оказалась под водой 30 лет назад.

В 1968 году между главами государств Испании и Португалии было заключено соглашение об общем использовании воды из реки Лима для строительства плотины Линдозо. В рамках соглашения планировалось затопить четыре населённых пункта, а местных жителей переселить в другие места.

В 1992 году, когда португальская гидроэлектростанция закрыла свои шлюзы Асередо, была затоплена.

Сегодня, остатки того, что когда-то было домами, фермами, пастбищами, автомобилями и дорогами оказались на поверхности.

Для справки: в деревне Асередо проживало около 120 человек.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Японии "корабли-призраки" поднимаются со дна. Судна поднялись на берег японского острова Иводзима из-за сейсмической активности, которая была вызвана вулканом под названием Сурибати. Десятки транспортных средств были потоплены американскими военными в ходе Второй мировой войны. На данный момент они лежат на пепле вулкана.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в одном из австралийских городов мужчина обнаружил находку внеземного происхождения. Местный житель занимался поиском драгоценных металлов в парке. Во время поисков он наткнулся на огромный необычный булыжник. Мужчина пытался самостоятельно раскрыть его, но его попытки не увенчались успехом. Тогда, он отнес находку геологам.

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