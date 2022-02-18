В Канаде зарегистрировали самую большую волну-убийцу: ученые рассказали, почему они появляются

Как свидетельствуют исследования ученых Канады, именно здесь в 2020 году была зафиксирована самая высокая волна-убийца. Высота убийственной волны достигла 17,6 метра. Об этом информирует NBCN .

Специалисты рассказали о причинах их возникновения (фото из открытых источников)

О цунами молвят, что это ужасное морское явление, но, цунами, в различие от таковой волны-убийцы можно предсказывать.

Довольно долго волну – убийцу считали мифом, к которому причастны моряки. Пока в 1995 году не было доказано его существование. Именно в то время высота морской стихии составляла 25,6 метра при высоте 12-метровых окружающих ее волн.

Еще одну гигантскую убийственную волну ученые зафиксировали у побережья Вклуэлета на канадской территории.

По словам ученого Йоханнеса Геммриха, гигантская волна Вклуэлета является, пожалуй, самой большой экстремальной стихией-убийцей, которые регистрировались. Ведь наблюдали только две – три волны-убийцы на территории открытого моря. Но никогда не выявляли такой гигантской величины. Вероятность их появления приходится один раз в 1300 лет.

Ученые еще не исследовали, как появляются гигантские убийственные волны. Они высказывают версию, что это происходит во время сильных ветров или шторма, когда множество малых волн сливается, как одна гигантская стена.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Канаде заметили редкое природное явление . На озере Манитоба, которое находится в одноименной канадской провинции, зафиксирован редкий природный феномен. Вместо ровного слоя льда поверхность воды оказалась покрыта ледяными шарами. Специалисты говорят, что для того чтобы образовался такой феномен, требуется несколько условий: близкая к замерзанию открытая вода; быстрое охлаждение воздуха; определенная скорость ветра. Ученый объяснил, что явление происходит из-за того, что переохлажденная вода перемещается и перекатывается ветром, когда начинает твердеть.

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