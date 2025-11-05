В Торонто полицейские случайно дважды переехали преступника: курьезное видео

Рубрики
Полиция в Торонто дважды переехала на автомобиле подозреваемую. Фото из открытых источников
В канадском городе Торонто 1 ноября произошел курьезный случай, когда во время задержания 23-летней женщины полицейский автомобиль случайно дважды переехал подозреваемую и одного из офицеров.
Полиция Торонто сообщила, что около 15:30 получила вызов о женщине с ножами, которая якобы повреждала автомобили на парковке у перекрестка улиц Джейн и Альянс-авеню. По прибытии на место стражи порядка попытались задержать женщину, использовав электрошокер.
На видео, впоследствии появившемся в соцсетях, видно, как подозреваемая падает на землю после удара шокером. В этот момент ее окружают полицейские, а их автомобиль, оставленный без контроля, начинает катиться вперед и наезжает на проводившего задержание офицера и женщину.
На видео также видно, как офицер запрыгивает в машину и пытается ее остановить, но вместо того, чтобы сдать назад, авто снова трогается вперед. В этот момент слышны крики задержанной и полицейских, выкрикивающие коллеге сдать назад.
Женщина была арестована и обвинена в незаконном владении оружием и в нескольких случаях хулиганства.
