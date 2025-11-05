В Торонто поліцейські випадково двічі переїхали злочинця: курйозне відео

У канадському місті Торонто 1 листопада стався курйозний випадок, коли під час затримання 23-річної жінки поліцейський автомобіль випадково двічі переїхав підозрювану та одного з офіцерів.

Поліція у Торонто двічі переїхала автомобілем підозрювану. Фото з відкритих джерел

Поліція Торонто повідомила, що близько 15:30 отримала виклик про жінку з ножами, яка нібито пошкоджувала автомобілі на парковці поблизу перехрестя вулиць Джейн та Альянс-авеню. Після прибуття на місце правоохоронці спробували затримати жінку, використавши електрошокер.

На відео, яке згодом з’явилося у соцмережах, видно, як підозрювана падає на землю після удару шокером. У цей момент її оточують поліцейські, а їх автомобіль, залишений без контролю, починає котитися вперед і наїжджає на жінку та офіцера, який проводив затримання.

На відео також видно, як офіцер заплигує в машину та намагається її зупинити, але замість того, щоб здати назад, авто знову рушає вперед. У цей момент чути крики затриманої та поліцейських, які вигукують до колеги здати назад.

"Наші співробітники не отримали серйозних травм. Жінка не отримала жодних травм від поліцейської машини та була доставлена ​​до лікарні після застосування електрошокера", — повідомили в поліції Торонто.

Жінку заарештували та звинуватили у незаконному володінні зброєю та кількох випадках хуліганства.

