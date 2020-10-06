ВИДЕОФАКТ: Канадские исследователи поймали огромную белую акулу

Исследователи, работающие в водах канадской провинции Новая Шотландия, обнаружили огромную белую акулу, которая весит около 1600 кг и более 5 метров в длину. Об этом пишет CNN.



Ученые из неправительственной организации OCEARCH, которая занимается маркировкой и отбором проб белых акул, назвали самку акулы королевой океана и говорят, что они назвали ее Нукуми.

" Мы назвали ее Нукуми , в честь легендарной мудрой старой бабушки индейского народа микмак " , – сообщили на официальной странице OCEARCH в Facebook.

Нукуми – самая крупная из восьми больших белых акул, отобранных исследователями во время нынешней экспедиции, которая продолжается уже 27 дней. OCEARCH также опубликовала видео, на котором Нукуми лежит на специальной подводной платформе, встроенной в борт исследовательского судна.

OCEARCH – это организация по сбору океанических данных, которая пометила и собрала образцы от сотен акул, дельфинов, тюленей и других животных. Группа использует эти данные, чтобы узнать о закономерностях миграции и раскрыть ранее неизвестные детали из жизни акул.

В октябре 2019 года OCEARCH поймала и пометил самца акулы, которого они назвали Железным. К концу декабря его трекер показал, что акула прошла 1473 мили вниз по восточному побережью США до Ки-Бискейн, недалеко от Майами.

Несмотря на их устрашающую репутацию, в WWF заявляют, что акулы являются уязвимым видом, и их численность уменьшается.

Напомним, семейный отдых молодой пары из Атланты возле островов Флорида-Кис, превратился в настоящий экшен. Беременной девушке удалось спасти своего мужа из пасти акулы.

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