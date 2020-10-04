Беременная американка спасла мужа из пасти акулы

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Светлана Шкурупий
Семейный отдых молодой пары из Атланты возле островов Флорида-Кис, превратился в настоящий экшен. И хорошо, что со счастливым концом. Беременной девушке удалось спасти своего мужа из пасти акулы. Об этом сообщает Miami Herald.
Известно, что молодые люди вместе со своей семьей арендовали лодку и отправились плавать. Но как только мужчина прыгнул за борт, на него напала трехметровая бычья акула и укусила его за плечо. Его беременная супруга Марго Дьюкс увидела в воде плавник и кровь, поэтому молниеносно среагировала и прыгнула в воду, чтобы вытащить любимого. Если бы не быстрая реакция жены, то такой отдых мог закончиться трагедией.
Американца быстро доставили на берег, а после этого вертолетом перевезли в больницу. Медики сообщили, что травма плеча оказалась серьезной, но угрозы жизни нет.
На архипелаге Флорида-Кис есть много акул, но они редко нападают на людей. За 138 лет в округе было зарегистрировано всего 17 укусов.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на курортном пляже Австралии акула-людоед растерзала бизнесмена.
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