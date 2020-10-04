kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.10.2020

BTC/USD

10582.80

ETH/USD

345.92

LTC/USD

45.72

НБУ 04.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Беременная американка спасла мужа из пасти акулы
commentss НОВОСТИ Все новости

Беременная американка спасла мужа из пасти акулы

У мужа была серьезная травма плеча

сегодня, 15:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Семейный отдых молодой пары из Атланты возле островов Флорида-Кис, превратился в настоящий экшен. И хорошо, что со счастливым концом. Беременной девушке удалось спасти своего мужа из пасти акулы. Об этом сообщает Miami Herald.

Беременная американка спасла мужа из пасти акулы

Известно, что молодые люди вместе со своей семьей арендовали лодку и отправились плавать. Но как только мужчина прыгнул за борт, на него напала трехметровая бычья акула и укусила его за плечо. Его беременная супруга Марго Дьюкс увидела в воде плавник и кровь, поэтому молниеносно среагировала и прыгнула в воду, чтобы вытащить любимого. Если бы не быстрая реакция жены, то такой отдых мог закончиться трагедией. 

Американца быстро доставили на берег, а после этого вертолетом перевезли в больницу. Медики сообщили, что травма плеча оказалась серьезной, но угрозы жизни нет. 

На архипелаге Флорида-Кис есть много акул, но они редко нападают на людей. За 138 лет в округе было зарегистрировано всего 17 укусов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на курортном пляже Австралии акула-людоед растерзала бизнесмена.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости