За неделю до выборов страсти накаляются: кто в Канаде ближе всего к победе

Либеральная партия Канады во главе с Марком Карни удерживает заметный отрыв от оппонентов за неделю до внеочередных парламентских выборов. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует трехдневный опрос компании Nanos Research по заказу канадских СМИ CTV News и The Globe and Mail.

Марк Карни. Фото из открытых источников

Рейтинг либералов, по данным опроса, составляет 44%, тогда как крупнейшая оппозиционная партия Канады, Консервативная партия, может надеяться получить 36% голосов.

Что касается других политсил, то левые либералы "Новые демократы" могут рассчитывать на почти 11%, а региональная партия "Квебекский блок" – на 6%.

Лично Марк Карни также пользуется симпатиями канадцев: 47% учавствовоаших в просе заявили, что хотели бы видеть именно его на посту премьера Канады.

Лидер Консервативной партии Пьер Пуалевр получил 33%, а глава "Новых демократов" Джагмит Сингх – только 6%.

Читайте также на портале "Комментарии" — в то время, как в США отказываются от поддержки Украины, в Канаде, наоборот, спорят за то, кто сможет оказать ей большую поддержку. Так лидер Либеральной партии Канады и нынешний премьер-министр страны Марк Карни и лидер Консервативной партии Пьер Пуалевр поспорили, кто больше будет поддерживать Украину в случае победы на досрочных парламентских выборах.

У представителей двух политсил поинтересовались, что Канада могла бы сделать для Украины, если бы США отступили. Первым ответ начал Пуалевр, который заявил, что Канада должна продолжать поддерживать Украину. По его мнению, стране не нужно "повторять за американцами все, что они делают".



