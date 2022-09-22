"Без предварительных условий": Китай призвал Россию и Украину вернуться к переговорам

В Китае заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины и ее суверитет, но все же призывают страны вернуться за стол переговоров "без предварительных условий". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на слова министра иностранных дел Китая Ван И.

Министр иностранных дел Китая Ван И (фото из открытых источников)

Во время своего выступления в ООН китайский дипломат заявил, что позиция его страны остается ясной и последовательной. Китай и дальше будет поддерживать территориальную целостность всех стран, а также придерживаться принципов устава ООН.