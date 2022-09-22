"Без предварительных условий": Китай призвал Россию и Украину вернуться к переговорам

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Лиля Воробьева
В Китае заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины и ее суверитет, но все же призывают страны вернуться за стол переговоров "без предварительных условий". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на слова министра иностранных дел Китая Ван И.
Министр иностранных дел Китая Ван И (фото из открытых источников)
Во время своего выступления в ООН китайский дипломат заявил, что позиция его страны остается ясной и последовательной. Китай и дальше будет поддерживать территориальную целостность всех стран, а также придерживаться принципов устава ООН.
Но Ван И призвал Украину и РФ начать переговоры "без предварительных условий".
"Мы должны придерживаться диалога и переговоров. Основной приоритет состоит в том, чтобы стороны возобновили диалог без каких-либо предварительных условий. Чтобы они были привержены диалогу, не предполагая итога, чтобы они вели переговоры, чтобы переговоры могли принести результат и мир", — заявил министр.
Напомним, что "Комментарии" писали о мести мести Путина . Задержанным участникам антимобилизационного митинга в Москве 21 сентября прислали повестки в военкоматы нескольких отделений полиции. Об этом задержанные рассказали журналистам ОВД-Инфо, занимающимся вопросами прав человека. Задержанным вручали повестки в нескольких отделениях милиции Москвы. Член партии "Яблоко" Кирилл Гончаров обнародовал повестку, которую вручили одному из протестующих в отделении милиции Можайского района. Жена одного из задержанных и доставленных в отделение полиции рассказала изданию Mediazone, что повестку ее муж получил лично от военного комиссара. Однако пока неизвестно, насколько численной была группа людей, получивших повестки к военкоматам в России. По крайней мере, одному из задержанных, по данным правозащитников, угрожали возбудить уголовное дело за отказ подписать повестку.
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