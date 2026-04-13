Блокада Ормузского пролива: в Китиае отметились истерическим ультитматумом к миру

Китай выразил обеспокоенность блокадой Ормузского пролива, подчеркнув, что такой шаг противоречит интересам международного сообщества. Министр иностранных дел Китая, Ван I, встретился в Пекине с Халдуном Халифи аль-Мубараком, специальным посланником Президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), и отметил важность дипломатических усилий для сохранения стабильности в регионе. Он отметил, что Китай понимает опасения арабских государств Персидского залива по безопасности, однако основным путем разрешения текущего кризиса является установление длительного и всестороннего прекращения огня через политические и дипломатические каналы.

Фото: из открытых источников

Ван И также выразил надежду, что стороны, вовлеченные в конфликт, будут соблюдать временные соглашения о прекращении огня и будут преданы мирному разрешению споров, предотвращая возобновление боевых действий. Китай пообещал более активно участвовать в снижении напряженности в регионе, подчеркивая важность диалога и сотрудничества для стабильности в Ормузском проливе и близлежащих водах.

В то же время сообщается, что США ввели новые ограничения, объявив о блокаде всех морских судов, направляющихся в иранские порты. С 13 апреля по восточноамериканскому времени блокировка будет касаться судов, которые заходят в иранские порты или выходят из них, включая порты в Оманском и Аравийском заливах. Однако Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что они не будут препятствовать свободному судоходству в Ормузском проливе для судов, следующих в другие, не иранские порты.

