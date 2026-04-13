Блокада Ормузької протоки: у Китиаї відзначилися істеричним ультитматумом до світу

Китай висловив стурбованість блокадою Ормузької протоки, підкресливши, що такий крок суперечить інтересам міжнародної спільноти. Міністр закордонних справ Китаю, Ван І, зустрівся в Пекіні з Халдуном Халіфі аль-Мубараком, спеціальним посланцем Президента Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), і наголосив на важливості дипломатичних зусиль для збереження стабільності в регіоні. Він зазначив, що Китай розуміє побоювання арабських держав Перської затоки щодо безпеки, однак основним шляхом вирішення поточної кризи є встановлення тривалого і всебічного припинення вогню через політичні та дипломатичні канали.

Ван І також висловив сподівання, що сторони, залучені в конфлікт, дотримуватимуться тимчасових угод про припинення вогню та будуть віддані мирному вирішенню спорів, запобігаючи відновленню бойових дій. Китай пообіцяв активніше брати участь у зниженні напруженості в регіоні, підкреслюючи важливість діалогу і співпраці для стабільності в Ормузькій протоці та прилеглих водах.

Водночас, повідомляється, що США ввели нові обмеження, оголосивши про блокаду всіх морських суден, які прямують до іранських портів. З 13 квітня за східноамериканським часом, блокування стосуватиметься суден, що заходять в іранські порти або виходять з них, включаючи порти в Оманській та Аравійській затоках. Проте, Центральне командування США (CENTCOM) заявило, що вони не перешкоджатимуть вільному судноплавству в Ормузькій протоці для суден, що прямують до інших, не іранських портів.

