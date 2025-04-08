Будет горячо: что Китай ответил на ультиматум Трампа по пошлинам

Официальный Пекин довольно резко раскритиковал новые тарифы США на импорт, назвал их экономическим шантажом и готов защищать собственные интересы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера Министерства иностранных дел Китая Лин Цзяня.

Китай. Фото: из открытых источников

На пресс-конференции дипломата попросили озвучить свое мнение, есть ли вероятность проведения в ближайшее время переговоров президентов Китая и США касательно новых резонансных тарифов.

"Мы неоднократно подчеркивали, что давление или угрозы на Китай не является правильным способом взаимодействия с нами. Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы", — сказал спикер диппредставительства.

На уточняющий вопрос, намерен ли Пекин принять меры по минимизации или устранению последствий повышения тарифов, спикер МИД отметил, что "правительство Китая заявило о своей справедливой позиции в отношении этого злоупотребления".

Лин Цзянь отметил, что повышение тарифов США для всех торговых партнеров, включая Китай, под разными предлогами, серьезно нарушают законные права и интересы стран, правила Всемирной торговой организации, подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему и дестабилизирует мировой экономический порядок.

"Китайское правительство решительно осуждает и категорически отвергает такие действия. То, что делают США — это типичное проявление односторонности, протекционизма и экономического запугивания. Это навредит и самим США, и другим странам", — высказался Цзянь.

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