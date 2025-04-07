Китай нашел новый способ, как побольнее ударить в торговой войне с Трампом

Китай расширил использование важнейших минералов в качестве торгового оружия. Пекин ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, что угрожает глобальным поставкам ключевых материалов для высокотехнологичного производства. В итоге могут возникнуть проблемы с производством – от электромобилей до оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Bloomberg.

Китай. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в качестве ответных мер на так называемые ответные пошлины президента США Дональда Трампа на импорт китайских товаров Пекин заявил, что повысит контроль над экспортом семи видов редкоземельных металлов.

Этот шаг вызвал значительный рост акций соответствующих компаний – в Гонконге акции China Rare Earth Holdings Ltd. выросли на 10%. Китайская Northern Rare Earth Group прибавила 9,2%, а австралийская Lynas Rare Earths Ltd. — 5,1%.

На Китай приходится почти 70% мирового производства редкоземельных металлов. Его контроль над множеством нишевых товаров уже давно рассматривается как потенциальное геополитическое оружие, учитывая зависимость Америки от китайских поставок.

Последние меры по контролю за экспортом не являются полным запретом, но они говорят о том, что любые зарубежные поставки будут подвергаться более серьезному контролю. После введения контроля объемы экспорта других металлов упали до нуля, а экспортерам потребовалось время, чтобы пройти сертификацию.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство иностранных дел Китая заявило, что "рынок сказал свое слово" после того, как США объявили о введении торговых тарифов, и призвали Вашингтон к консультациям. Об этом в Facebook написал представитель китайского МИД Го Цзякун.

Также издание "Комментарии" сообщало – все-таки война: Китай определился с "ответом" США на пошлины.



