Будет ли еще одна война: что заявил Си Цзиньпин Трампу по Тайваню
Будет ли еще одна война: что заявил Си Цзиньпин Трампу по Тайваню

Си подчеркнул, что "возвращение Тайваня в состав Китая является неотъемлемой частью послевоенного международного порядка"

26 ноября 2025, 14:47
Лидер КНР Си Цзиньпин во время недавно телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом очертил принципиальную позицию Пекина по Тайваню. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении представителя Управления по делам Тайваня Государственного совета КНР Пэна Циньена.

Будет ли еще одна война: что заявил Си Цзиньпин Трампу по Тайваню

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Во время брифинга представитель ведомства прокомментировал содержание разговора двух лидеров, напомнив ключевые тезисы китайского президента.

По его словам, Си подчеркнул, что "возвращение Тайваня в состав Китая является неотъемлемой частью послевоенного международного порядка".

Также он акцентировал, что "Китай и США боролись бок о бок против фашизма и милитаризма, и для двух стран еще важнее совместно защищать победу во Второй мировой войне".

Пэн Циньэнь отметил, что речь китайского лидера имеет стратегическое значение для дальнейшей работы Пекина по тайваньскому вопросу.

"Важная речь президента Си дает значительные указания для нашей работы по Тайваню. Мы объединим народы по обе стороны Тайваньского пролива, чтобы вместе помнить историю, защищать достижения, лелеять мир и создавать лучшее будущее", — сказал он.

В то же время Пекин подтвердил жесткую позицию в отношении любых проявлений тайваньской автономии."

"Мы будем решительно противостоять сепаратистским действиям "независимости Тайваня", будем работать вместе над содействием мирному развитию отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива, поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, защищать общую родину китайской нации и создавать длительное процветание для китайского народа", — заявил спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — что стоит за звонком Трампа Си Цзиньпину: включится ли Китай в переговоры по Украине. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию. 




Источник: https://x.com/globaltimesnews/status/1993517296409624891
