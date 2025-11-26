Будет ли еще одна война: что заявил Си Цзиньпин Трампу по Тайваню

Рубрики
Кравцев Сергей
Лидер КНР Си Цзиньпин во время недавно телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом очертил принципиальную позицию Пекина по Тайваню. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении представителя Управления по делам Тайваня Государственного совета КНР Пэна Циньена.
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Во время брифинга представитель ведомства прокомментировал содержание разговора двух лидеров, напомнив ключевые тезисы китайского президента.
По его словам, Си подчеркнул, что "возвращение Тайваня в состав Китая является неотъемлемой частью послевоенного международного порядка".
Также он акцентировал, что "Китай и США боролись бок о бок против фашизма и милитаризма, и для двух стран еще важнее совместно защищать победу во Второй мировой войне".
Пэн Циньэнь отметил, что речь китайского лидера имеет стратегическое значение для дальнейшей работы Пекина по тайваньскому вопросу.
В то же время Пекин подтвердил жесткую позицию в отношении любых проявлений тайваньской автономии."
