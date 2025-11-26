Чи буде ще одна війна: що заявив Сі Цзіньпін Трампу щодо Тайваню

Рубрики
Лідер КНР Сі Цзіньпін під час нещодавно телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом окреслив принципову позицію Пекіна щодо Тайваню. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві представника Управління у справах Тайваню Державної ради КНР Пена Ціньєна.
Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
Під час брифінгу представник відомства прокоментував зміст розмови двох лідерів, нагадавши ключові тези китайського президента.
За його словами, Сі наголосив, що "повернення Тайваню до складу Китаю є невід'ємною частиною післявоєнного міжнародного порядку".
Також він акцентував, що "Китай і США боролися пліч-о-пліч проти фашизму і мілітаризму, і для двох країн ще важливіше спільно захищати перемогу у Другій світовій війні".
Пен Ціньень зазначив, що мова китайського лідера має стратегічне значення для подальшої роботи Пекіна з тайванського питання.
У той же час Пекін підтвердив жорстку позицію щодо будь-яких проявів тайванської автономії.
