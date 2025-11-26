Чи буде ще одна війна: що заявив Сі Цзіньпін Трампу щодо Тайваню

Лідер КНР Сі Цзіньпін під час нещодавно телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом окреслив принципову позицію Пекіна щодо Тайваню. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві представника Управління у справах Тайваню Державної ради КНР Пена Ціньєна.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Під час брифінгу представник відомства прокоментував зміст розмови двох лідерів, нагадавши ключові тези китайського президента.

За його словами, Сі наголосив, що "повернення Тайваню до складу Китаю є невід'ємною частиною післявоєнного міжнародного порядку".

Також він акцентував, що "Китай і США боролися пліч-о-пліч проти фашизму і мілітаризму, і для двох країн ще важливіше спільно захищати перемогу у Другій світовій війні".

Пен Ціньень зазначив, що мова китайського лідера має стратегічне значення для подальшої роботи Пекіна з тайванського питання.

"Важлива промова президента Сі дає значні вказівки для нашої роботи щодо Тайваню. Ми об'єднаємо народи по обидва боки Тайванської протоки, щоб разом пам'ятати історію, захищати досягнення, плекати світ та створювати краще майбутнє", — сказав він.

У той же час Пекін підтвердив жорстку позицію щодо будь-яких проявів тайванської автономії.

"Ми рішуче протистоятимемо сепаратистським діям "незалежності Тайваню", працюватимемо разом над сприянням мирному розвитку відносин між двома сторонами Тайванської протоки, підтримуватимемо мир і стабільність у Тайванській протоці, захищатимемо спільну батьківщину китайської нації та створюватимемо тривале процвітання для китайського народу", — заявив речник.

