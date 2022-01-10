Часть Великой Китайской стены обрушилась: названа причина

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Людмила Слободенюк
В эти выходные в северо-западной провинции Цинхай в Китае на глубине 10 километров произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6,9 балла, в результате чего было повреждено более двух метров самого популярного памятника культуры страны – Великой Китайской стены. Об этом сообщает издание Global Times, сообщает портал "Комментарии".
Большая Китайская стена. Фото из открытых источников
Землетрясение в Китае произошло в провинции, однако его толчки почувствовали большие города, девять человек получили травмы. Во время осмотра памятников культуры местные власти обнаружили, что в 114 километрах от эпицентра землетрясения два метра Великой Китайской стены обрушились. В настоящее время на Великой Китайской стене ведутся ремонтно-восстановительные работы и установлена первичная защита.
Местные чиновники заявили, что ближайший жилой район на поясе землетрясения находится в 40 километрах от эпицентра и жители этой местности привыкли бороться с толчками. 10 лет назад здесь произошло землетрясение, магнитудой 7,1 балла, в результате которого погибли 2698 человек, а 270 пропали без вести. Тогда более 90 процентов местных домов обрушились
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