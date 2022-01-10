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Часть Великой Китайской стены обрушилась: названа причина

На месте обрушения начались ремонтные работы

сегодня, 09:37
Автор:

Людмила Слободенюк
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В эти выходные в северо-западной провинции Цинхай в Китае на глубине 10 километров произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6,9 балла, в результате чего было повреждено более двух метров самого популярного памятника культуры страны – Великой Китайской стены. Об этом сообщает издание Global Times, сообщает портал "Комментарии".

Часть Великой Китайской стены обрушилась: названа причина

Большая Китайская стена. Фото из открытых источников

Землетрясение в Китае произошло в провинции, однако его толчки почувствовали большие города, девять человек получили травмы. Во время осмотра памятников культуры местные власти обнаружили, что в 114 километрах от эпицентра землетрясения два метра Великой Китайской стены обрушились. В настоящее время на Великой Китайской стене ведутся ремонтно-восстановительные работы и установлена первичная защита.

Местные чиновники заявили, что ближайший жилой район на поясе землетрясения находится в 40 километрах от эпицентра и жители этой местности привыкли бороться с толчками. 10 лет назад здесь произошло землетрясение, магнитудой 7,1 балла, в результате которого погибли 2698 человек, а 270 пропали без вести. Тогда более 90 процентов местных домов обрушились

"Дома жителей были модернизированы или отремонтированы раньше, чтобы быть защищенными от землетрясения, поэтому это способствовало уменьшению жертв от землетрясения такого масштаба в этот раз", — сказал Ши Юйчэн, руководитель Агентства землетрясения Ганьсу.

Напомним, строительство Великой Китайской стены началось еще в ІІІ веке до н. е. и является самым длинным искусственным сооружением в мире, которое тянется вдоль всего современного Китая. Ежегодно Стену посещает более 40 миллионов туристов.


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Источник: https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245489.shtml
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