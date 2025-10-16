Чем Китай начал угрожать США: почему у Трампа чуть не выставили из Белого дома вице-министра КНР

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В США резко раскритиковал китайского вице-министра торговли Ли Ченгана, заявив, что тот прибыл в Вашингтон без приглашения и вел себя "неуравновешенно". Он якобы угрожал "глобальным хаосом". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".
Китай и США. Фото: из открытых источников
Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что августовский визит Ли Ченгана в американскую столицу не был согласован с администрацией Дональда Трампа.
Министерство торговли Китая не ответило на запрос Bloomberg относительно этих заявлений.
58-летний Ли Ченган был назначен вице-министром торговли и торговым представителем Китая в апреле, после того, как президент Трамп объявил о новых тарифах. Ранее он представлял Китай во Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве и участвовал в торговых переговорах с США.
Министерство торговли Китая сообщало, что Ли посетил Вашингтон для встреч с представителями казначейства, коммерции и торговли, где "подчеркнул принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".
Однако Бессент описал визит иначе. По его словам, Ли угрожал, что Китай "вызовет глобальный хаос", если США продолжат планы по введению портовых сборов.
Издание пообщалось с экспертами, которые отметили, что Бессент своими заявлениями "хочет послать Си (лидер Китая Си Си Цзиньпин — ред.) послание, что он должен отказаться от последних мер экспортного контроля, если хочет заключить соглашение с президентом Трампом".
Читайте также на портале "Комментарии" — США и Китай на грани нового конфликта.