Чем Китай начал угрожать США: почему у Трампа чуть не выставили из Белого дома вице-министра КНР

В США резко раскритиковал китайского вице-министра торговли Ли Ченгана, заявив, что тот прибыл в Вашингтон без приглашения и вел себя "неуравновешенно". Он якобы угрожал "глобальным хаосом". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Китай и США. Фото: из открытых источников

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что августовский визит Ли Ченгана в американскую столицу не был согласован с администрацией Дональда Трампа.

"Возможно, вице-министр, который появился здесь с очень зажигательной речью 28 августа, сошел с ума", — цитирует слова министра издание.

"Это лицо было очень неуважительным", — добавил Бессент, который ранее назвал китайского чиновника "неуравновешенным".

Министерство торговли Китая не ответило на запрос Bloomberg относительно этих заявлений.

58-летний Ли Ченган был назначен вице-министром торговли и торговым представителем Китая в апреле, после того, как президент Трамп объявил о новых тарифах. Ранее он представлял Китай во Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве и участвовал в торговых переговорах с США.

Министерство торговли Китая сообщало, что Ли посетил Вашингтон для встреч с представителями казначейства, коммерции и торговли, где "подчеркнул принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".

Однако Бессент описал визит иначе. По его словам, Ли угрожал, что Китай "вызовет глобальный хаос", если США продолжат планы по введению портовых сборов.

"Возможно, он думает, что он волк-воин", — добавил глава Минфина.

Издание пообщалось с экспертами, которые отметили, что Бессент своими заявлениями "хочет послать Си (лидер Китая Си Си Цзиньпин — ред.) послание, что он должен отказаться от последних мер экспортного контроля, если хочет заключить соглашение с президентом Трампом".

Читайте также на портале "Комментарии" — США и Китай на грани нового конфликта.