Чим Китай почав погрожувати США: чому у Трампа мало не виставили з Білого дому віце-міністра КНР

У США різко розкритикував китайського віце-міністра торгівлі Лі Ченгана, заявивши, що той прибув до Вашингтона без запрошення і поводився "неврівноважено". Він нібито загрожував "глобальним хаосом". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Bloomberg".

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що серпневий візит Лі Ченгана до американської столиці не погодився з адміністрацією Дональда Трампа.

"Можливо, віце-міністр, який з'явився тут із дуже запальною промовою 28 серпня, збожеволів", — цитує слова міністра видання.

"Ця особа була дуже неповажною", — додав Бессент, який раніше назвав китайського чиновника "неврівноваженим".

Міністерство торгівлі Китаю не відповіло на запит Bloomberg щодо цих заяв.

58-річний Лі Ченган був призначений віце-міністром торгівлі та торговим представником Китаю у квітні після того, як президент Трамп оголосив про нові тарифи. Раніше він представляв Китай у Світовій організації торгівлі (СОТ) у Женеві і брав участь у торгових переговорах зі США.

Міністерство торгівлі Китаю повідомляло, що Лі відвідав Вашингтон для зустрічей із представниками казначейства, комерції та торгівлі, де "підкреслив принципи взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва".

Проте Бессент описав візит інакше. За його словами, Лі погрожував, що Китай "викличе глобальний хаос", якщо США продовжать плани щодо запровадження портових зборів.

"Можливо, він вважає, що він вовк-воїн", — додав глава Мінфіну.

Видання поспілкувалося з експертами, які зазначили, що Бессент своїми заявами "хоче надіслати Сі (лідер Китаю Сі Сі Цзіньпін — ред.) послання, що він має відмовитися від останніх заходів експортного контролю, якщо хоче укласти угоду з президентом Трампом".

