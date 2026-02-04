logo

Чистки в армии Китая шокировали элиты: разведка США увидела в них страх Си Цзиньпина
commentss НОВОСТИ Все новости

Чистки в армии Китая шокировали элиты: разведка США увидела в них страх Си Цзиньпина

Устранение ближайших союзников лидера КНР может повлиять на военные планы Пекина и усилить внутреннюю нестабильность

4 февраля 2026, 08:38
Автор:
Кравцев Сергей

Масштабные кадровые чистки в высшем военном руководстве Китая могут быть связаны с растущим недоверием и опасениями лидера КНР Си Цзиньпина. К такому выводу пришли аналитики американской разведки, сообщает The New York Times.

Чистки в армии Китая шокировали элиты: разведка США увидела в них страх Си Цзиньпина

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Особое внимание экспертов привлекло расследование против генералов Чжан Юся и Лю Чжэньли, о котором Министерство обороны Китая объявило 24 января. Чжан считался одним из наиболее близких союзников Си Цзиньпина и обладал значительным влиянием в армии, поэтому его отстранение стало неожиданным даже для китайских элит.

С момента прихода к власти в 2012 году Си проводит масштабную антикоррупционную кампанию, в ходе которой были устранены десятки высокопоставленных чиновников и военных. Однако нынешняя волна чисток стала беспрецедентной – большинство генералов и адмиралов, руководивших командованиями в начале 2023 года, лишились должностей или исчезли из публичного пространства.

По данным американских чиновников, разведка США считает, что уровень подозрительности китайского лидера крайне высок. При этом доказательств подготовки военными политического заговора не обнаружено. Немецкий политолог Марсель Дирсус отмечает, что в авторитарных системах популярные и эффективные генералы часто воспринимаются как потенциальная угроза власти. Бывший аналитик ЦРУ Джон Калвер добавил, что подобная осторожность является частью стиля правления Си Цзиньпина.

Дополнительные обсуждения вызвали сообщения о якобы возможном шпионаже Чжана в пользу США, однако американские официальные лица заявили, что не располагают подтверждениями таких обвинений. В Пекине настаивают, что расследования связаны исключительно с борьбой против коррупции.

В то же время эксперты предупреждают, что масштабные кадровые изменения могут повлиять на военное планирование Китая, включая стратегию в отношении Тайваня. Аналитики считают, что усиление недоверия между партийным руководством и армией может замедлить принятие решений о крупных военных операциях в ближайшие годы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль подготовился к переговорам в Абу-Даби: в США рассказали, что будет предлагать Путин.




Источник: https://www.nytimes.com/2026/02/03/us/politics/china-xi-military-purge.html
