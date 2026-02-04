Чистки в армії Китаю шокували еліти: розвідка США побачила в них страх Сі Цзіньпіна

Масштабні кадрові чистки у вищому військовому керівництві Китаю можуть бути пов'язані з недовірою і побоюваннями лідера КНР Сі Цзіньпіна. Такого висновку дійшли аналітики американської розвідки, повідомляє The New York Times.

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Особливу увагу експертів привернули розслідування проти генералів Чжан Юся та Лю Чженьлі, про яке Міністерство оборони Китаю оголосило 24 січня. Чжан вважався одним із найближчих союзників Сі Цзіньпіна і мав значний вплив в армії, тому його усунення стало несподіваним навіть для китайських еліт.

З моменту приходу до влади у 2012 році Сі проводить масштабну антикорупційну кампанію, під час якої було усунено десятки високопосадовців та військових. Однак нинішня хвиля чисток стала безпрецедентною – більшість генералів та адміралів, які керували командуваннями на початку 2023 року, втратили посади або зникли з публічного простору.

За даними американських чиновників, розвідка США вважає, що рівень підозрілості китайського лідера є вкрай високим. При цьому доказів підготовки військовими політичної змови не виявлено. Німецький політолог Марсель Дірсус зазначає, що в авторитарних системах популярні та ефективні генерали часто сприймаються як потенційна загроза владі. Колишній аналітик ЦРУ Джон Калвер додав, що така обережність є частиною стилю правління Сі Цзіньпіна.

Додаткові обговорення викликали повідомлення про нібито можливий шпигунство Чжана на користь США, проте американські офіційні особи заявили, що не мають підтвердження таких звинувачень. У Пекіні наполягають, що розслідування пов'язані виключно із боротьбою проти корупції.

Водночас, експерти попереджають, що масштабні кадрові зміни можуть вплинути на військове планування Китаю, включаючи стратегію щодо Тайваню. Аналітики вважають, що посилення недовіри між партійним керівництвом та армією може уповільнити ухвалення рішень про великі військові операції в найближчі роки.

