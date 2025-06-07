Что пошло не так: Китай закроет один из крупнейших НПЗ, который перерабатывает нефть из РФ

Китайская госкомпания PetroChina прекратит эксплуатацию последнего блока по переработке нефти на своем крупнейшем НПЗ Dalian Petrochemical Corp в северном Китае. Об этом сообщает Reuters.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на четыре источника в нефтяной отрасли СМИ отмечает, что закрытие должно произойти в конце месяца. PetroChina остановит нефтяную установку на заводе Dalian Petrochemical Corp производительностью 200 000 баррелей в день, а установки вторичной переработки – в следующем месяце.

Это часть плана Китая по закрытию государственного завода-гиганта и созданию вместо него меньшего предприятия. PetroChina тем временем собирается сокращать запасы сырой нефти и другого сырья в этом месяце и очистит все запасы этой продукции до конца августа, сообщили два источника Reuters.

PetroChina начала процесс закрытия завода в Даляне еще в конце 2023 года. На этот завод приходится почти 3% национальных нефтеперерабатывающих мощностей Китая. Предприятие перерабатывает преимущественно российскую смесь сырой нефти ESPO с сибирских месторождений.

Стоит отметить, что после начала полномасштабной войны России против Украины, которая вызвала снижение цен на российскую нефть, Китай активно покупал российское сырье. Однако со временем объемы поставок начали падать.

Читайте также на портале "Комментарии" — стоимость поставок российской сырой нефти в мае 2025 года достигла двухлетнего минимума. Нефть марки Urals сейчас продается приблизительно по 52 доллара за баррель. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.

По данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg, средний объем поставок составил 3,39 млн баррелей в день за четыре недели до 25 мая. Валовая стоимость этих грузов оказалась самой низкой с апреля 2023 года.



