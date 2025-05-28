Такого не было последние два года: на сколько снизились нефтяные доходы Москвы

Стоимость поставок российской сырой нефти в мае 2025 года достигла двухлетнего минимума. Нефть марки Urals сейчас продается приблизительно по 52 доллара за баррель. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.

Падение цен на нефть. Фото: из открытых источников

По данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg, средний объем поставок составил 3,39 млн баррелей в день за четыре недели до 25 мая. Валовая стоимость этих грузов оказалась самой низкой с апреля 2023 года.

Стоимость российского экспорта сырой нефти по морю имеет тенденцию к падению уже более 13 месяцев. С тех пор как экспортный доход достиг около 1,95 млрд долларов в неделю в течение 28-дневного периода по 21 апреля 2024 года, цена российской сырой нефти упала на 28%, а объем поставок снизился примерно на 8%.

Как уточняют авторы Bloomberg, пока нет ясности, сыграли ли санкции существенную роль в какой-либо из этих тенденций.

Тем не менее, страны G-7 рассматривают возможность снижения ценового предела, выше которого российский экспорт сырой нефти не может использовать западные суда или услуги, до 50 долларов за баррель с текущего уровня в 60 долларов. Поскольку нефть марки Urals сейчас продается примерно по $52 за баррель, предел не оказывает существенного влияния. Даже если он будет снижен, ценовой предел может не ограничить потоки, поскольку Россия накопила огромный теневой флот танкеров, чтобы поддерживать движение своей нефти без западного участия.

Авторы публикации считают, что санкции, введенные против этих судов Великобританией и ЕС, скорее всего, не оказали существенного влияния, поскольку покупатели в Китае и Индии дали добро на, чтобы судам из черного списка разгружаться в своих портах, показывают данные отслеживания. Меры США кажутся более эффективными, но даже их начинают игнорировать.

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