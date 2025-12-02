Что-то пошло не так: почему Китай вводит налог на презервативы

Китайское правительство впервые за 30 лет решило вернуть налог на добавленную стоимость на средства контрацепции, в том числе презервативы. Изменения вступят в силу уже в январе 2026 года. Они стали частью масштабной демографической стратегии Пекина, направленной на борьбу со стремительным падением рождаемости.

Китай вводит налог на презервативы. Фото из открытых источников

Согласно обновленному Закону о НДС, на контрацептивы впервые с 1993 года будет налагаться стандартный налог в 13%. Именно в начале 90-х китайские власти ввели строгую политику одного ребенка, активно стимулируя снижение рождаемости и предоставляя налоговые льготы для средств планирования семьи.

Однако сегодня ситуация коренным образом другая и страна стремительно стареет, а количество новорожденных падает третий год подряд. В 2024 году в Китае родилось лишь 9,54 миллиона детей, что вдвое меньше десяти лет назад.

Наряду с налогом на контрацептивы Пекин принял ряд стимулирующих мер, в том числе освобождение от НДС услуг детских садов и яслей, налоговые льготы для досмотровых учреждений для пожилых людей и людей с инвалидностью, а также удешевление услуг, связанных с браком.

Таким образом, власти пытаются создать социальную среду, которая будет поощрять рождаемость, компенсируя рост расходов на контрацептивы.

Однако демографы сомневаются в действенности программы. К примеру, Хэ Яфу из YuWa назвал отмену льготы преимущественно символическим шагом, который вряд ли существенно изменит статистику рождаемости. По его словам, это попытка повлиять на общественное отношение к планированию семьи.

Введение налога на презервативы вызвало дискуссию в китайских соцсетях. На платформе Weibo пользователи выражают разные опасения из-за таких изменений. Некоторые китайцы отмечают, что это может создать риск роста незапланированных беременностей, а также увеличение количества передаваемых через секс болезней, в частности ВИЧ. Кое-кто высмеял налог на презервативы, называя его неэффективным.

"Если кто-то не может позволить себе презерватив, как он может позволить себе воспитывать ребенка?" – иронизирует один из пользователей.

