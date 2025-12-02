Щось пішло не так: чому Китай запроваджує податок на презервативи

Китайський уряд вперше за 30 років вирішив повернути податок на додану вартість на засоби контрацепції, зокрема презервативи. Зміни набудуть чинності вже в січні 2026 року. Вони стали частиною масштабної демографічної стратегії Пекіна, спрямованої на боротьбу зі стрімким падінням народжуваності.

Китай вводить податок на презервативи. Фото з відкритих джерел

Згідно з оновленим Законом про ПДВ, на контрацептиви вперше з 1993 року накладатиметься стандартний податок у 13%. Саме на початку 90-х китайська влада запровадила сувору політику однієї дитини, активно стимулюючи зниження народжуваності й надаючи податкові пільги для засобів планування сім’ї.

Однак сьогодні ситуація докорінно інша і країна стрімко старіє, а кількість новонароджених падає третій рік поспіль. У 2024 році в Китаї народилося лише 9,54 мільйона дітей, що удвічі менше, ніж десять років тому.

Поряд із податком на контрацептиви, Пекін ухвалив низку стимулюючих заходів, зокрема звільнення від ПДВ послуг дитячих садків та ясел, податкові пільги для доглядових установ для літніх людей та людей з інвалідністю, а також здешевлення послуг, пов’язаних із шлюбом.

Таким чином влада намагається створити соціальне середовище, яке заохочуватиме народжуваність, компенсуючи зростання витрат на контрацептиви.

Однак демографи сумніваються у дієвості програми. Наприклад, Хе Яфу з YuWa назвав скасування пільги переважно символічним кроком, який навряд чи суттєво змінить статистику народжуваності. За його словами, це спроба вплинути на суспільне ставлення до планування сім’ї.

Запровадження податку на презервативи викликало дискусію в китайських соцмережах. На платформі Weibo користувачі висловлюють різні побоювання через такі зміни. Деякі китайці зауважують, що це може створити ризик зростання незапланованих вагітностей, а також збільшення кількості хвороб, що передаються через секс, зокрема ВІЛ. Дехто висміяв податок на презервативи, називаючи його неефективним.

"Якщо хтось не може дозволити собі презерватив, як він може дозволити собі виховувати дитину?" — іронізує один з користувачів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Узбекистані засудили чоловіка, який зберігав 240 тисяч презервативів.

Також "Коментарі" писали про те, чому презервативи іноді рвуться.