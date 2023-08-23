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Цзиньпин удивил всех своим игнорированием форума БРИКС: что произошло

Никаких объяснений по поводу отсутствия лидера страны на мероприятии от китайской стороны не было

сегодня, 14:45
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Кравцев Сергей
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Глава КНР Си Цзиньпин во вторник проигнорировал форум экономической группы БРИКС в ЮАР. Вместо него с речь от его имени произнес министр торговли Китая Ван Вентао, а китайские государственные СМИ и чиновники попытались не акцентировать внимание на самом факте его отсутствия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Цзиньпин удивил всех своим игнорированием форума БРИКС: что произошло

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, как и ожидалось, самолет Си Цзиньпина приземлился в Йоханнесбурге еще в понедельник. Он появился на ужине, организованном лидером ЮАР Сирилом Рамафосой, на котором также присутствовали лидеры Бразилии и Индии и глава МИД России Сергей Лавров. Однако на самом саммите китайского лидера так и не увидели.


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В подготовленной речи от его имени содержался призыв избегать "бездны новой холодной войны", а далее шел перечень обвинений в адрес США. Хотя прямого обвинения в адрес США или же Байдена не прозвучало. 

СМИ отмечает, в информационном пространстве Китая попытались не разглашать странное поведение Си Цзиньпина, который фактически начал игнорировать саммит, хоть и официально прибыл на него. Даже, когда во время брифинга представителей китайской стороны прямо спросили – почему глава КНР решил отказаться от посещения форума, дипломаты КНР не стали прямо отвечать на такие вопросы.

Читайте также на портале "Комментарии" — российского диктатора Владимира Путина, ордер на арест которого (а также уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой – в рамках расследования незаконной депортации детей с территории Украины) в марте выдал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не будет на саммите стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), который пройдет в Йоханнесбурге (Южная Африка) с 22 по 24 августа. Неявка Путина на саммит свидетельствует об изоляции РФ и очень ограниченных возможностях российского президента перемещаться по миру, отмечается в материале CNN. Какие ожидания от саммита БРИКС? Насколько отсутствие там Путина влияет на других участников объединения, основанного в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://edition.cnn.com/2023/08/23/china/china-xi-skips-brics-business-forum-speech-intl-hnk/index.html
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