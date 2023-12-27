Цзиньпин вновь намекнул на неизбежное "воссоединение" Китая и Тайваня

Глава КНР Си Цзиньпин, выступая на симпозиуме по случаю 130-летия со дня рождения основателя страны Мао Цзэдуна, заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Xinhua".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Лидер Китая заявил, что Пекин будет решительно противодействовать любым попыткам "отделения" Тайваня от Китая.

"Реализация полного воссоединения Китая является неизбежной тенденцией. Это самый большой национальный интерес и то, чего хотят люди", — сказал Си.

Он отметил необходимость более добросовестно внедрять политику правящей в Китае Компартии по решению вопроса Тайваня и поддержанию принципа одного Китая и Консенсуса 1992 года (Ред. – когда Китай и Тайвань признали единство Китая).

Кроме того, Цзиньпин подчеркнул необходимость развивать взаимодействие с Тайванем во всех областях и призвал способствовать мирному развитию отношений между материком и островом.

В то же время он в очередной раз предостерег от попыток провозглашения независимости Тайваня.

"Мы будем решительно препятствовать кому-либо добиваться отделения Тайваня от Китая", — подчеркнул глава Китая.

Стоит отметить, что Си Цзиньпин систематически делает заявления о том, что Китай продолжит борьбу за Тайвань, в том числе военным способом. Пекин рассматривает остров Тайвань как "сепаратистскую провинцию" и пытается восстановить над ней полный контроль. Однако Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

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