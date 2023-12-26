На что сделал ставку Пекин в 2023 году и как это обозначится на войне в Украине

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун провел недавно переговоры с генералом Народно-освободительной армии КНР Лю Чжэньли. Диалог на таком уровне между странами состоялся впервые за полтора года. Тем временем Business Insider предполагает, что Китай и РФ находятся на грани создания военного альянса, что будет представлять наибольшую угрозу для США. Руководитель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин открыто заявляет, что поддерживает РФ и будет наращивать с ней торговлю и усиливать связи. Что можно к концу 2023-го сказать о роли Китая в российско-украинской войне и в целом геополитических раскладах в мире? Каких действий от КНР можно ожидать в новом году? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Китай в 2023 году сделал серьезную заявку на формирование двухполярного мира

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает так:

"Если говорить в целом о геополитических раскладах, то Китай в 2023 году сделал очень серьезную заявку на формирование двухполярного (вместе с США) мира. Он продемонстрировал свою зону влияния, структурировал ее. Кроме того, показал возможность и способность входить в ранее неразрешенные кризисы. Типичный пример тут – улучшение отношений между Ираном и Саудовской Аравией, определенные посреднические услуги по вопросам соседей Пакистана, по сложным вопросам между странами Центральной Азии. Тот же китайский флот у берегов Израиля — очень показательное явление".

Китай, продолжает эксперт, фактически сформировал пул государств, выступающих с близкой Пекину позицией по вопросу войны в Украине.

По словам Игоря Тышкевича, это, в первую очередь, государства трансформирующегося БРИКС (межгосударственное объединение, союз пяти государств – Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР; на саммите в августе 2023 было сообщено, что Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и ОАЭ приглашены к вступлению в БРИКС в качестве полноправных членов с 1 января 2024 года, но Аргентина после смены власти уже отказалась от этой идеи – прим. ред.) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана; 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали также Индия и Пакистан; 4 июля 2023 присоединился Иран – прим. ред.).

"По большому счету, это заявка, причем, подтвержденная делами, на статус одного из полюсов мира. Причем, Китай не отказывается от ранее озвученных планов к 2050 году постараться стать государством №1, потеснив США", – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что российско-украинская война, с точки зрения геополитики, в некотором роде выгодна как КНР, так и США. Потому что отсутствие масштабных успехов у РФ лишает ее права на те геополитические амбиции, которые она заявляла.

– это была встреча лидеров, которые, условно говоря, будут делить сферы влияния в мире. До российского вторжения в Украину на участие в такой встрече претендовал Путин. Теперь – нет. Можно сказать, что Россия вторжением в Украину, широкомасштабной войну, которая длится уже почти два года, сама лишила себя статуса глобального игрока. Китай тут может подождать, а США – помочь РФ скорее лишиться ее амбиций. Ну, а сдерживание Китая становится теперь для Штатов еще более приоритетной задачей, чем ранее", – констатирует Игорь Тышкевич. "И та же ноябрьская встреча Си с Байденом

Ослабление России войной против Украины – это усиление Китая

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко считает, что сам факт встреч на уровне высших политических, военных, экономических деятелей между первой экономикой мира (США) и второй (КНР) – это точно неплохо.

"Понятно, что второй хочет стать первым, а первый – этого не допустить, что у США и КНР – разное мировоззрение. Что между ними есть серьезное экономическое и идеологическое (демократия против автократии) противостояние. Но это скорее конкуренция. И встречи по разным направлениям не дают этой конкуренции перерасти в серьезное противостояние", – отмечает Сергей Дойко.

Нет сомнений, продолжает он, что Китай заинтересован в ослаблении России, покупая у нее задешево ресурсы, в том числе энергетические. А у РФ нет иного выхода, т.к. западные рынки ей всё больше перекрывают.

"Ослабление России войной против Украины – это усиление Китая. Тем более, что война ослабевает и Запад. И Пекин играл на этом. И в 2022-м, и в 2023-м. И продолжит. Так или иначе помогая РФ не посыпаться. В том числе через те же подсканционные Иран и Северную Корею, зависящих от Китай, как теперь и Россия. Но входить в клинч с США, напрямую спонсируя российскую агрессию (как те иранцы и северокорейцы), КНР, конечно, не будет. Ведь рынки Запада и западные инвестиции – это чуть ли не основа китайской экономики. А вовсе не резкий рост товарооборота с нищающей Россией", – акцентирует эксперт.

Китай, поясняет он, играет в стратегию, а не в тактику. Потому не уподобляется Ирану и Северной Корее, которые открыто идут на конфликт с Западом, помогая РФ в войне против Украины.

– это одно, а национальные интересы – совсем другое. Так что прямо в конфронтацию с Украиной и ее союзниками Китай не войдет. А "доить" Россию, помогая, условно, на пятак, а получая в итоге на полтинник, не прекратит", – прогнозирует Сергей Дойко. "Обниматься-ручкаться с российскими властями

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