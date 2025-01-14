logo

BTC/USD

97094.50

ETH/USD

3243.83

LTC/USD

100.64

USD/UAH

43.00

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Даже Китай теперь боится иметь дело с РФ: что в спешке предпринимают китайские НПЗ
commentss НОВОСТИ Все новости

Даже Китай теперь боится иметь дело с РФ: что в спешке предпринимают китайские НПЗ

Интерес к спотовым закупкам нефти среди китайских импортеров возрастал постепенно в течение последних двух месяцев

сегодня, 11:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Государственные нефтяные компании Китая и крупные частные нефтепереработчики ускоренно закупают нефть с Ближнего Востока и других регионов, готовясь к возможным перебоям в поставках из-за усиления санкций против России и Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "Bloomberg".

Даже Китай теперь боится иметь дело с РФ: что в спешке предпринимают китайские НПЗ

Китайские НПЗ. Фото из открытых источников

Отмечается, что такие компании, как Cnooc, Shandong Yulong Petrochemical Co и Jiangsu Eastern Shenghong Co, активно ищут возможности приобрести нефть для немедленной доставки, сообщают трейдеры.

Особенно популярны поставки на февраль, причем рассматриваются различные сорта нефти, в частности с Ближнего Востока, Африки и Америки.

Действия крупнейших китайских покупателей нефти объясняются опасениями, что мелкие частные нефтепереработчики могут быть вынуждены снизить производственные мощности или даже сократить выпуск топлива, если им станет недоступной сниженная российская и иранская нефть.

Если мелкие игроки выйдут с рынка, крупные государственные нефтепереработчики, вероятно, будут вынуждены вмешаться, чтобы избежать дефицита топлива на внутреннем рынке, особенно дизеля. Это позволит им занять большую долю рынка и обеспечить энергетическую безопасность — ключевой приоритет для Пекина.

Новые санкции Вашингтона коснулись более 180 танкеров и нескольких крупнейших российских нефтедобывающих компаний. Эти меры уже повлияли на азиатский нефтяной рынок, где покупатели, перевозчики и операторы портов пытаются справиться с последствиями.

Некоторые танкеры, перевозящие российскую нефть ESPO в Шаньдун, начали простаивать вблизи Китая, поскольку перевозчики ищут дальнейшие решения.

Интерес к спотовым закупкам нефти среди китайских импортеров возрастал постепенно в течение последних двух месяцев после повышения Ираном цен на свою нефть. Но на этой неделе спрос резко вырос из-за новых мер США, которые нацелены на "теневой флот" РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — санкции против всего российского газа: сколько стран ЕС поддерживают это решение.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости