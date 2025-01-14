Санкции против всего российского газа: сколько стран ЕС поддерживают это решение

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Кравцев Сергей
Группа из десяти стран Европейского Союза выступила за ужесточение санкций против России. В частности, путем дополнительных ограничений на природный газ, в том числе на сжиженный (СПГ). Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Издание со ссылкой на документ, который есть в его распоряжении, сообщает, что Швеция, Ирландия, Польша, Дания, Финляндия, Чехия, Румыния и три страны Балтии предлагают запретить импорт трубопроводного и сжиженного российского газа. Чтобы ограничить доходы Кремля, которые используются на финансирование войны против Украины.
Ограничительные меры потребуют единогласного одобрения 27 государств-членов ЕС, что становится все более трудным препятствием из-за позиции венгерского премьера Виктора Орбана, пишет Bloomberg.
Несмотря на то, что ЕС стремится к диверсификации, с начала российско-украинской войны поставки из России достигли 204 млрд долларов. При этом на фоне сокращения общих поставок ископаемого топлива рекордно выросли поставки СПГ.
Кроме того, они настаивают на ограничительных мерах в отношении большего количества танкеров, которые перевозят российскую нефть в третьи страны. Этот теневой флот помог России обойти ценовой потолок, введенный странами G7.
Поскольку Евросоюз начинает консультации по 16-му пакету санкций против России, также предлагается ввести запрет на импорт металлов, расширить запрет на транзит товаров, а также дополнительные санкции против финансовых учреждений и IT-сектора.
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