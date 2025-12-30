Действительно ли, как никогда большая вероятность нападения Китая на Тайвань: что заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Китай нападет на Тайвань на фоне масштабных военных учений с боевыми стрельбами вблизи острова. Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции Мар-а-Лаго.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп преуменьшил значение последних маневров Китая вокруг Тайваня, в то время как Народно-освободительная армия начала второй день учений, включавших боевые стрельбы, в ответ на крупную продажу американского оружия Тайваню.

Пекин очертил семь крупных блоков вокруг Тайваня с 23 миллионами населения, создав пространство для проведения самых масштабных за последние десятилетия учений вокруг острова.

Министерство обороны Тайваня заявило, что 90 военных самолетов пересекли чувствительные прибрежные зоны, которые оно контролирует, а также было замечено 14 судов китайской армии.

Военные учения Китая привели к эскалации напряженности в регионе, хотя Трамп назвал их продолжением давно существующей военной деятельности. На вопрос об учениях вокруг Тайваня, который США поддерживают военно, Трамп отметил свои связи с китайским лидером Си Цзиньпином.

"У меня прекрасные отношения с президентом Си, но он ничего мне не говорил об этом (о военных учениях – ред.). Я, конечно, видел это, но он ничего мне об этом не говорил. И я не верю, что он собирается это сделать (напасть на Тайвань – ред.)" – отметил Дональд Трамп.

