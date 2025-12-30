Чи дійсно, як ніколи велика ймовірність нападу Китаю на Тайвань: що заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що Китай нападе на Тайвань на тлі масштабних військових навчань із бойовими стрільбами поблизу острова. Про це глава Білого дому заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у резиденції Мар-а-Лаго.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп применшив значення останніх маневрів Китаю навколо Тайваню, тоді як Народно-визвольна армія розпочала другий день навчань, що включали бойові стрільби, у відповідь на великий продаж американської зброї Тайваню.

Пекін окреслив сім великих блоків навколо Тайваню з 23 мільйонами населення, створивши простір для проведення наймасштабніших за останні десятиліття навчань навколо острова.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що 90 військових літаків перетнули чутливі прибережні зони, які воно контролює, а також було помічено 14 суден китайської армії.

Військові навчання Китаю призвели до ескалації напруженості в регіоні, хоча Трамп назвав їх продовженням існуючої військової діяльності. На питання про навчання навколо Тайваню, який США підтримують військово, Трамп відзначив свої зв'язки з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

"У мене прекрасні стосунки з президентом Сі, але він нічого мені не говорив про це (про військові навчання – ред.). Я, звичайно, бачив це, але він нічого мені про це не говорив. І я не вірю, що він збирається це зробити (напасти на Тайвань – ред.)" – зазначив Дональд Трамп.

