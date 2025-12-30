Чи дійсно, як ніколи велика ймовірність нападу Китаю на Тайвань: що заявив Трамп

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що Китай нападе на Тайвань на тлі масштабних військових навчань із бойовими стрільбами поблизу острова. Про це глава Білого дому заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у резиденції Мар-а-Лаго.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Трамп применшив значення останніх маневрів Китаю навколо Тайваню, тоді як Народно-визвольна армія розпочала другий день навчань, що включали бойові стрільби, у відповідь на великий продаж американської зброї Тайваню.
Пекін окреслив сім великих блоків навколо Тайваню з 23 мільйонами населення, створивши простір для проведення наймасштабніших за останні десятиліття навчань навколо острова.
Міністерство оборони Тайваню заявило, що 90 військових літаків перетнули чутливі прибережні зони, які воно контролює, а також було помічено 14 суден китайської армії.
Військові навчання Китаю призвели до ескалації напруженості в регіоні, хоча Трамп назвав їх продовженням існуючої військової діяльності. На питання про навчання навколо Тайваню, який США підтримують військово, Трамп відзначив свої зв'язки з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
