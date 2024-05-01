Действительно ли Китай хочет мира: почему активизировался Пекин

США усиливают давление на Пекин и могут нанести ощутимый удар китайской экономике, считает политолог Андрей Городницкий.

Между США и Китаем сохраняется напряжение. Фото из открытых источников

По словам политолога, в последнее время Китай действительно активизировался на международной арене, однако делает это не по своей воле.

"Центр принятия решений временно сместился в Китай исключительно по той причине, что Западу следует решить вопрос с войной в Украине. Американцам и европейцам нужно выстроить дальнейшую стратегию поведения, а Пекин – тот, кто может повлиять на Россию", – сказал Андрей Городницкий.

Политолог отметил, что в предыдущие два года США не могли диктовать условия Китаю и России, а лишь усиливали санкции. В настоящее время Штаты вышли на уровень, когда могут мощно давить на Пекин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают продавливать украинскую оборону на Авдеевском направлении, отмечает офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник понял, что ВСУ испытывают тотальный голод во всем, а потому пытается воспользоваться ситуацией и бросает в бой резервы. Тактика проста — прорыв в одном месте с стремительным развертыванием во фланги соседних подразделений", — написал офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Словакии Робер Фицо, комментируя сбор словаками 4 млн евро на закупку боеприпасов для Украины, заявил, что "это словно пукнуть в дерево". "Через год-два будет так же. Все деньги будут потрачены. Возможно, что-то разворуют, но в Украине ничего не изменится. Мы будем там, где есть. Это моя позиция. Поэтому я предпочитаю прекращение огня любой ценой", – добавил Роберт Фицо.