Китай все активнее "продает" Западу свою якобы неограниченную возможность влиять на Россию, однако существуют "красные линии", за которыми Пекин не может диктовать Москве свои условия, считает эксперт-международник Дмитрий Левусь.

Китай остается стратегическим партнером РФ. Фото из открытых источников

"У КНР, безусловно, есть возможности влиять на Россию – прежде всего, за счет большой доли в российском импорте. Правда, здесь есть сомнения, может ли быть китайское влияние на Москву больше коллективного давления стран-участниц предстоящего мирного саммита в Швейцарии. Россия является младшим партнером, клиентом и субподрядчиком КНР. Однако Пекин прекрасно отдает себе отчет, что существуют "красные линии", за которыми давление на Москву неэффективно", — подчеркнул Дмитрий Левусь.

По словам эксперта-международника, в вопросе ядерной безопасности Владимир Путин наглядно продемонстрировал, что влияние Китая на Россию ограничено.

"Незадолго после встречи Си Цзиньпина с Путиным, на которой обсуждалось нераспространение ядерного оружия, Россия начала процесс размещения ядерного оружия в Беларуси. В ответ КНР практически никак не отреагировала. Это была яркая демонстрация "красной линии", за которой у КНР нет влияния на Россию", – добавил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый опрос, проведенный Международным комитетом спасения (IRC), развеял опасения о том, что поддержка украинских беженцев в западных странах ослабевает. Напротив, большинство жителей Европы и США по-прежнему выступают за предоставление украинцам долгосрочной помощи и возможностей для интеграции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что основные усилия российских захватчиков будут сосредоточены на восточном фланге российско-украинского фронта. Ситуация на севере Харьковской области остается напряженной. Сейчас, говорит он, захватчики взяли оперативную паузу после того, как понесли серьезные потери во время первого этапа своей наступательной кампании на севере Харьковщины. В настоящее время российские оккупанты осуществляют передислокацию сил и средств, в том числе с территории Курской области на территорию Белгородской области.