Действительно ли Китай испугался поражения РФ в войне: как может развиваться ситуация

На уходящей неделе появилась новость о том, что министр иностранных дел Китая Ван И заявил в среду главному дипломату ЕС, что Пекин не может позволить себе допустить проигрыш России в войне против Украины, поскольку боится, что США в таком случае переключат все свое внимание на Пекин. О чем говорит такая новость для Украины? Есть ли вероятность, что Китай будет еще активнее поддерживать РФ в войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Китай. Фото: из открытых источников

Пекину выгоднее, чтобы Россия не проигрывала, но и не побеждала в войне

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, что при комментировании этой новости нужно отметить, что это неофициальная информация. Это заявление, которое ретранслируется СМИ со ссылкой на источники.

"То есть понятно, что Китай ничего такого официально не заявлял и вряд ли когда-нибудь заявит. В то же время тезис о том, что китайцы не позволят россиянам проиграть, не является чем-то таким экстраординарным, прорывным. Он верно вписывается в политику Китая. Другое дело, что так же, как, например, в случае Украины тезис западных партнеров Украины о том, что они не позволят Украине проиграть, он вызывает вопрос, а значит ли недопуск проигрыша стремление к выигрышу? Честно говоря, создается впечатление, что не совсем. То, что кто-то не хочет, чтобы Россия проиграла, в данном случае Китай, не означает, что он нацелен на выигрыш. Скорее здесь речь о другом. Собственно говоря, каков главный исход войны России против Украины для Китая? То, что Россия стала более зависима от Китая. Едва не превратилась в китайский протекторат. Потому что во всем технологически и финансово россияне зависят от КНР", – отметил эксперт.

Он продолжает, Китай – основной рынок сбыта для российского сырья. Китай – основное место, где россияне покупают необходимые комплектующие для собственного оружия. Китай – это государство без которого Россия вообще не могла продолжать эту войну против Украины. Пекин это прекрасно понимает и усиливает эту зависимость РФ от КНР.

"Поэтому Китай заинтересован в том, чтобы война продолжалась. А, если даже она не будет продолжаться в какой-то горячей стадии, то Пекин заинтересован в том, чтобы сохранялась напряженность, которая, например, не существенно усложняла налаженные отношения между Россией и Европой, между Россией и США. То есть Китаю выгодно, чтобы в результате российско-украинской войны Россия была изолирована от Запада и таким образом у нее не оставалось особых вариантов, кроме как все больше и больше углублять отношения с Китаем. И то, что Китай говорит, что он не хотел бы допустить поражения России – это, вероятно, правда. Но также возникает вопрос – хочет ли Пекин добиться безусловной победы России? В этом я тоже сомневаюсь. Потому что такая победа означала бы то, что Путин почувствовав силу, потребовал бы уже диктовать свои условия тому же Китаю. Поэтому Пекину, конечно, выгоднее, чтобы Россия не проигрывала, но и не побеждала в этой войне. Выгодно, чтобы война продолжалась, тянулась или, если и была заморожена, то без какого-либо конкретного решения и оставила достаточно серьезную изоляцию России от Запада", – подытожил Петр Олещук.

Новые заявления от КНР – это позитив для Украины

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, что Китай публично, устами своего топ-дипломата Ван И заявил, что он не может допустить поражения россии в войне против Украины, потому что тогда, мол, США сконцентрируются на нем. Между строчками можно прочесть, — "и не дадут нам захватить Тайвань".

По словам эксперта, многие в Украине восприняли эту новость как сенсационную "зраду".

"А по-моему, это позитив для Украины. Просто так китайцы ничего не делают. Каждый шаг, особенно публичный, хорошо просчитывается. И вот это, довольно не ожидаемое, заявление означает вот что. Во-первых, китайцы публично намекают россиянам, что, мол, "если бы не мы, то вам бы уже был капут, то не выеживайтесь, а слушайтесь нас". Во-вторых, Пекин откровенно и прямо посылает Вашингтону сигнал, – занимайтесь Украиной, а в наши дела не лезьте. И на это не может не обратить внимание Трамп", – отметил Вадим Трюхан.

Он отмечает, что ключевое тут то, что на самом деле китайцы пришли к выводу, что россияне таки могут проиграть, а украинцы выиграть.

"Им не хотелось, конечно же, попалиться с этим осознанием публично, однако слишком чесалось публично мокнуть россиян и американцев. Пожалуй, традиционные дипломатические методы оказались не эффективными, а готовить операцию по так называемому "возвращению Тайваня домой", как они полагают, нужно уже. Так что не посыпаем голову пеплом. Если насколько мощные игроки уже нервничают, нам нужно держать голову совершенно трезвой и делать свое дело дальше. Ведь свет в конце тоннеля есть!", – отметил Вадим Трюхан.

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