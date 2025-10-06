Действительно ли Китай помог РФ нанести смертельный удар по Львову

Рубрики
В сети продолжают обсуждать китайские спутники над Львовом, якобы корректировав удары РФ. Речь о спутниках системы Яогань, которые китайское правительство публично позиционирует как исследовательские, но понятно, что они могут выполнять и разведочные функции в оптическом и радио диапазонах. Об этом рассказал политтехнолог Александр Кочетков.
Россия и Китай.
Эксперт отметил, что спутники действительно летали над Львовом, как сообщается в наших СМИ – и до вражеской атаки, и после, и сейчас летают над Украиной.
По словам Кочеткова, еще в 2022 году после полномасштабного вторжения России Китай несколько переориентировал свою спутниковую группировку таким образом, чтобы иметь полную информацию о событиях в Украине: как передвигается линия фронта, какие города попадают под воздушные удары, какие разрушения вызываются и так далее. Это свидетельствует только о том, что Китай, имеющий рычаги влияния на нашу войну, хочет опираться на достоверную информацию о ходе боевых действий, основанную на собственных возможностях, а не сообщениях заинтересованных сторон. И все.
Что касается информации о трех спутниках, что, видимо, должно подтверждать недобрые намерения Китая, то Александр Кочетков называет это глупостью. Потому что спутники "Яогань" по замыслу работают в схеме триплета, то есть на той же орбите сразу находятся три спутника. Что позволяет повысить точность полученных данных за счет их сравнения.
Он добавляет, кроме того, в последнее время враг атакует преимущественно наши объекты энергетической инфраструктуры, большинство которых построено еще в советские времена. Поэтому они даже на старых бумажных картах российского Генштаба, с которыми армия вторжения наступала в 2022 году. А координаты новейших объектов противник пробует получать за счет агентурной работы. СБУ регулярно задерживает предателей-наводчиков, но какую-то информацию они все же успевают передавать. Соответственно, воздушные удары по Львову связаны с китайскими спутниками примерно так же, как количество русскоязычных переселенцев. То есть никак.
